Mit dieser Leistungsänderung entfällt auch die folgende Leistung bei der Pauschale DATEV E-Steuern: Elektronische Freizeichnung der Steuererklärung durch den Mandanten mit DATEV Freizeichnung online. Die Leistung ist ab dem genannten Zeitpunkt nicht mehr Bestandteil der Pauschale DATEV E-Steuern. Im Übrigen bleiben die Leistungen der Pauschale DATEV E-Steuern unverändert.

