Stopp der Bereitstellung von Freizeichnungsdokumenten zum 07.08.2025 und Abschaltung DATEV Freizeichnung online zum 28.11.2025
DATEV stellt zum 07.08.2025 die Bereitstellung von Steuererklärungen und E-Bilanzen mit DATEV Freizeichnung online ein.
DATEV stellt zum 28.11.2025 die Funktionalität, Weiterentwicklung, Pflege und Service von DATEV Freizeichnung online in den Programmen ein:
- Einkommensteuer
- EÜR Steuern
- Körperschaftsteuer
- Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer
- Gesonderte - und einheitliche - Feststellung (in Einkommensteuer enthalten)
- E-Bilanz (Jahresabschluss, in Kanzlei Rechnungswesen enthalten)
- ESt beschränkte Steuerpflicht (in Einkommensteuer enthalten)
- Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (in Einkommensteuer enthalten)
Bitte beachten Sie
Ihre Daten stehen Ihnen in DATEV Freizeichnung online bis zur Abschaltung am 28.11.2025 zum Download bereit und werden nach diesem Zeitpunkt endgültig gelöscht.Weitere Informationen zum Umgang mit Altdaten und allgemein zur Umstellung von DATEV Freizeichnung online finden Sie unter Umstellung von Freizeichnung online auf MyDATEV Kanzlei .
Alternativen
Sofern Sie weiterhin Steuererklärungen und E-Bilanzen digital mit DATEV freigeben möchten, können Sie MyDATEV Kanzlei im DATEV-Shop ( MyDATEV Kanzlei ) unter der Artikelnummer 66021 kostenpflichtig bestellen.Bestandsanwender von DATEV Freizeichnung online erhalten für die Monate Juni bis August 2025 eine Preisaussetzung, bis dann auch die Freigabefunktionalität in MyDATEV Kanzlei ab August 2025 für alle Kunden zur Verfügung steht.
Gründe für die Einstellung
Die technologische Basis von DATEV Freizeichnung online ist veraltet und muss 2025 abgeschaltet werden.
Weitere Informationen
Mit dieser Leistungsänderung entfällt auch die folgende Leistung bei der Pauschale DATEV E-Steuern: Elektronische Freizeichnung der Steuererklärung durch den Mandanten mit DATEV Freizeichnung online. Die Leistung ist ab dem genannten Zeitpunkt nicht mehr Bestandteil der Pauschale DATEV E-Steuern. Im Übrigen bleiben die Leistungen der Pauschale DATEV E-Steuern unverändert.
Aktuelle Informationen erhalten Sie hier:
Haben Sie Fragen?
Schicken Sie uns gern Ihre Anfrage per Servicekontakt zu einem der oben genannten Produkte. Wählen Sie als Thema "Freigabe- und Signaturprozesse" aus.