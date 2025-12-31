Einstellung zum 31.12.2025
DATEV wird zum 31.12.2025 das Programm "Antrag auf Eigenheimzulage" aus dem Programmpaket Einkommensteuer classic (Art.-Nr. 40895) und Einkommensteuer comfort (Art.-Nr. 41973) entfernen. Die technische Verfügbarkeit endet mit dem Service-Release zum Jahreswechsel 2025/2026.
Bitte beachten Sie
Ab der Installation des Service-Release zum Jahreswechsel 2025/2026 steht das Programm "Antrag auf Eigenheimzulage" nicht mehr zur Verfügung. Bitte sichern Sie bis zu diesem Zeitpunkt noch benötigte Daten und Auswertungen.
Die dazugehörige Datenbank steht weiterhin zur Verfügung. Bitte prüfen Sie, ob die Daten dort gemäß den datenschutzrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften gelöscht werden sollten oder ob gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem entgegenstehen.
Gründe für die Einstellung
Die Eigenheimzulage kann seit dem 01.01.2006 nicht mehr für neue Fälle beantragt werden. Die Wartung des technisch und steuerrechtlich veralteten Programms ist nicht mehr wirtschaftlich.
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