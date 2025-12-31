Ab der Installation des Service-Release zum Jahreswechsel 2025/2026 steht das Programm "Antrag auf Eigenheimzulage" nicht mehr zur Verfügung. Bitte sichern Sie bis zu diesem Zeitpunkt noch benötigte Daten und Auswertungen.

Die dazugehörige Datenbank steht weiterhin zur Verfügung. Bitte prüfen Sie, ob die Daten dort gemäß den datenschutzrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften gelöscht werden sollten oder ob gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem entgegenstehen.