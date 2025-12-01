Einstellung zum 31.12.2025
DATEV stellt zum 31.12.2025 die Online-Seminarreihe DATEV LODAS (Art.-Nr. 73004), die Online-Seminarreihe DATEV LuG (Art.-Nr. 73000), die Lernvideo – Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS (Art.-Nr. 37950) und die Lernvideo – Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt (Art.-Nr. 37951) ein.
Bitte beachten Sie
Die Inhalte der Online-Seminarreihe Lohn für die Jahre 2024 und 2025 stehen Ihnen bis 31.12.2026 (für das Jahr 2024) bzw. bis 31.12.2027 (für das Jahr 2025) auf der Lernplattfom online zur Verfügung.
Alternativen
Alternativen für Kanzleien:
- Einzelbestellung von Lernvideos
- Ab 2026: DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online (Art. -Nr. 63033)
- Ab 2026: Einzelbestellung von Live-Seminaren
Alternativen für Mandanten:
- Einzelbestellung von Lernvideos
- Ab 2026: Einzelbestellung von Live-Seminaren
Gründe für die Einstellung
- Technische Lauffähigkeit der Online-Seminarreihen-Plattform endet zum 31.12.2025
- Zukünftig nur noch eine Lernplattfom online für alle Lernvideos
- Modernisierung und Straffung des Produktportfolios
Haben Sie Fragen?
Dann wenden Sie sich gerne an unseren Service unter lernen-online@datev.de oder 0911 319-38383.