Einstellung zum 31.12.2026
DATEV stellt zum 31.12.2026 das Produkt DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 (Art.-Nr. 92900) vollständig ein.
Bitte beachten Sie
Das Produkt DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 kann bereits ab dem 01.01.2026 nicht mehr bestellt werden. Das Abrufen gesendeter Rechnungsdaten über den DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 in den Rechnungswesen-Programmen ist nur noch bis zum 31.12.2026 möglich. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche übertragenen Rechnungsdaten abgeholt haben.
Bitte beachten Sie: Das ähnlich klingende Produkt DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 ist hiervon nicht betroffen.
Alternativen
- Für Kundinnen und Kunden des Vorsystems JTL ist in der ersten Jahreshälfte 2026 ein Wechsel auf den DATEV Buchungsdatenservice geplant.
- Kundinnen und Kunden der Vorsysteme DreamRobot und cludes erhalten in Kürze weitere Informationen zu empfohlenen Alternativen direkt von uns.
Gründe für die Einstellung
Im Rahmen der Portfolioentwicklung sowie aufgrund geringer Nutzungszahlen wir der DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 eingestellt.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns gerne einen Servicekontakt.