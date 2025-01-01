Das Produkt DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 kann bereits ab dem 01.01.2026 nicht mehr bestellt werden. Das Abrufen gesendeter Rechnungsdaten über den DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 in den Rechnungswesen-Programmen ist nur noch bis zum 31.12.2026 möglich. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche übertragenen Rechnungsdaten abgeholt haben.

Bitte beachten Sie: Das ähnlich klingende Produkt DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 ist hiervon nicht betroffen.