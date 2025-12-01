Einstellung zum 31.12.2025
DATEV stellt zum 31.12.2025 das Produkt Abschlussprüfung IT-Checkliste 330, Art.-Nr. 40280, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Die technische Verfügbarkeit endet spätestens mit dem Release zum Jahreswechsel 2025/2026, voraussichtlich im Januar 2026. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Dokumentvorlagen aus dem Bestands-Manager gelöscht.
Bitte beachten Sie nach dem 31.12.2025
Bestehende Dokumente können fertig bearbeitet werden. Eine Neuanlage oder Jahresübernahme sind nicht mehr möglich.
Individualisierte Dokumentvorlagen auf Basis der Standard-Dokumentvorlagen werden nicht gelöscht. Sie können damit aber keine Neuanlage mehr durchführen.
Wenn Sie außerhalb von DATEV Abschlussprüfung oder DATEV Bilanzbericht auf die angelegten Checklisten zugreifen möchten, archivieren Sie alle angelegten Checklisten.
Gründe für die Einstellung
- Änderungen in berufsständischen Verlautbarungen
- Weiterentwicklung und Pflege aufgrund einer geringen Nutzung nicht mehr wirtschaftlich
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff "Abschlussprüfung IT-Checkliste 330" an Ihren Programmservice Abschlussprüfung oder schreiben Sie eine E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de.