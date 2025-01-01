Ab dem 31.12.2026 können Sie mit dem Produkt DATEV Personaldaten nicht mehr arbeiten.

Alle Funktionalitäten wie z. B. den Abruf der "eAU" – elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder die Neuanlage von Mitarbeitern sind ab dem 01.01.2027 in DATEV Personal (Alternative) zu finden.