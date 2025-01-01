Einstellung zum 31.12.2026
DATEV stellt zum 31.12.2026 das Produkt DATEV Personaldaten (Art.-Nr. 95138) sowie die Weiterentwicklung, Pflege und den Service in DATEV Unternehmen online ein.
Bitte beachten Sie
Ab dem 31.12.2026 können Sie mit dem Produkt DATEV Personaldaten nicht mehr arbeiten.
Alle Funktionalitäten wie z. B. den Abruf der "eAU" – elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder die Neuanlage von Mitarbeitern sind ab dem 01.01.2027 in DATEV Personal (Alternative) zu finden.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir DATEV Personal:
Gründe für die Einstellung
Im Fokus der Portfolioentwicklung stehen zukunftsfähige Prozesse und die einfache digitale Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten.
DATEV Personal ist ein zentraler Bestandteil unseres Cloud-Portfolios und wird zur Optimierung der digitalen Prozesse genutzt.
Um unser Produktangebot übersichtlich zu halten sowie die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten in den Mittelpunkt zu stellen, werden die Funktionen aus DATEV Personaldaten zukünftig in DATEV Personal integriert.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen zum Thema Kündigung von DATEV Personaldaten haben, senden Sie uns einen Servicekontakt. Wählen Sie als Produkt „DATEV Personaldaten“ und das Thema „Kündigung“.