Einstellung zum 31.12.2026

DATEV stellt zum 31.12.2026 die Anmeldemethode SMS-TAN im Programm DATEV Arbeitnehmer online ein.

Bitte beachten Sie

Ab diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung mit SMS-TAN in DATEV Arbeitnehmer online nicht mehr möglich.

Alternativen

Ab voraussichtlich 01.12.2025 können Arbeitnehmende, die aktuell SMS-TAN für DATEV Arbeitnehmer online nutzen, per Umstellungsassistent das Anmeldeverfahren in Arbeitnehmer umstellen. Künftig ist die Anmeldung nur noch mit DATEV-Konto und Authenticator App möglich. Hierzu ist die Anlage eines kostenlosen DATEV-Kontos notwendig.

Gründe für die Einstellung

  • höhere Sicherheit
  • technische Restriktionen
  • neue modernere Alternative vorhanden

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns gerne einen Servicekontakt.

Servicekontakt online