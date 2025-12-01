Ab voraussichtlich 01.12.2025 können Arbeitnehmende, die aktuell SMS-TAN für DATEV Arbeitnehmer online nutzen, per Umstellungsassistent das Anmeldeverfahren in Arbeitnehmer umstellen. Künftig ist die Anmeldung nur noch mit DATEV-Konto und Authenticator App möglich. Hierzu ist die Anlage eines kostenlosen DATEV-Kontos notwendig.