Einstellung zum 31.12.2026
DATEV stellt zum 31.12.2026 die Anmeldemethode SMS-TAN im Programm DATEV Arbeitnehmer online ein.
Bitte beachten Sie
Ab diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung mit SMS-TAN in DATEV Arbeitnehmer online nicht mehr möglich.
Alternativen
Ab voraussichtlich 01.12.2025 können Arbeitnehmende, die aktuell SMS-TAN für DATEV Arbeitnehmer online nutzen, per Umstellungsassistent das Anmeldeverfahren in Arbeitnehmer umstellen. Künftig ist die Anmeldung nur noch mit DATEV-Konto und Authenticator App möglich. Hierzu ist die Anlage eines kostenlosen DATEV-Kontos notwendig.
Gründe für die Einstellung
- höhere Sicherheit
- technische Restriktionen
- neue modernere Alternative vorhanden
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns gerne einen Servicekontakt.