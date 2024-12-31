Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern mit zusätzlichen Online-Zugängen über „LEXinform Steuern - Erweiterung-Online-Zugang“ (Art.-Nr. 68020)? Wie im Anschreiben vom 02.10.2023 angekündigt, wird Ihr Vertrag für LEXinform Steuern (Art.-Nr. 65512) automatisch im März auf LEXinform classic umgestellt. In LEXinform classic ist die kostenfreie Online-Nutzung enthalten. Für „LEXinform Steuern – Erweiterung Online-Zugang“ entfällt ab April die Bepreisung.

Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern online (Art.-Nr. 68021)?

Bis spätestens 31.12.2024 muss die Umstellung auf eine Nachfolgelösung abgeschlossen sein. Das Nutzungsrecht endet gemäß unserer AGB zum 31.12.2024.