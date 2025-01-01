LEXinform classic
- Aktuelle Fachinformationen zum nationalen und internationalen Steuerrecht
- Schneller Zugriff durch zielgenaue Suche und einfache Navigation
Beschreibung
Die Datenbank LEXinform classic bietet das ganze Spektrum der steuerrechtlichen Informationen (national und international), damit Sie sich auf die ständig neuen Herausforderungen in steuerrechtlichen Fragestellungen aktuell, schnell und umfassend vorbereiten können.
Mit einer übergreifenden Suche und zielgenauen Treffern zu Fragestellungen rund um Ihren Beratungsalltag ist LEXinform das perfekte Instrument für Ihre Recherche.
Inhalt
Steuerrecht und internationales Steuerrecht
Gesetze, Gesetzesentwürfe, Richtlinien, Doppelbesteuerungsabkommen und OECD-Musterabkommen
Verwaltungsanweisungen
Rechtsprechung - BVerfG, BFH, BGH, BAG, BSG, BVerwG, Finanzgerichte und untere Instanzen
Anhängige Verfahren
EU-Recht mit Entscheidungen, anhängigen Verfahren, Kommentierungen, Literatur
Basiskommentar zum Steuerrecht (Lippross) zu Steuerarten von AO bis UStG
Themenlexikon zum nationalen und internationalen Steuerrecht
Arbeitshilfen wie Verträge, Tabellen, Checklisten, Mustereinsprüche und Standardschreiben
Handbuch Steuerstrafrecht
Gutachten und Stellungnahmen des IDW
Allgemeinverbindliche Tarifverträge
Steuerberatervergütungsverordnung
Kommentar Feiter zur StBVV
Besonderheiten
- Übergreifende Suche über zusätzlich abonnierbare Fachinformationen, wie z. B. LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel, liefert zielgenaue Treffer sortiert nach Relevanz