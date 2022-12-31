Einstellung zum 31.12.2022
DATEV stellt zum 31.12.2022 die Funktionalitäten „Neuanlage von individuellen / Kanzlei-Zuordnungstabellen“ und “Neuanlage von individuellen/ Kanzlei-Schnittstellenfunktionsplänen“ im Programm Kanzlei-Rechnungswesen, Artikelnummer 95000 ein.
Einstellung zum 31.12.2024
Zum 31.12.2024 wird die Wertaufbereitung auf Basis von individuellen / Kanzlei-Zuordnungstabellen eingestellt.
Zum 31.12.2024 wird die Wertübergabe an die Steuerprogramme und Gegenstandswerte auf Basis von individuellen und Kanzlei-Schnittstellenfunktionsplänen nicht mehr möglich sein.
Bitte beachten Sie
Die Änderung betrifft nur Mandanten, bei denen der Jahresabschluss noch auf Basis von Zuordnungstabellen erstellt wird. In diesen Beständen vorhandene individuelle / Kanzlei-Zuordnungstabellen und individuelle / Kanzlei-Schnittstellenfunktionspläne können bis zur Auslieferung der DATEV-Programm-DVD 18.0 im August 2024 geändert werden. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. Auswertungen sowie die Nutzung der Programmschnittstellen sind bis 31.12.2024 möglich.
Ab dem 01.01.2025 ist die Eröffnung von Jahresabschlüssen auf Basis von individuellen / Kanzlei-Zuordnungstabellen nicht mehr möglich und damit die Wertaufbereitung der Jahresabschlussauswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen.
Ab dem 01.01.2025 ist die Eröffnung von Jahresabschlüssen auf Basis von individuellen / Kanzlei-Schnittstellen-Funktionsplänen und damit die Wertübergabe der Gegenstandswerte an die Steuerprogramme nicht mehr möglich.
Alternativen
Im Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken sind zahlreiche Möglichkeiten für eine flexiblere Darstellung des Jahresabschlusses im Standard vorhanden. Darüber hinaus planen wir weitere Möglichkeiten zur Individualisierung.
Für das Erstellen von individuellen Jahresabschlussauswertungen steht ab dem 01.06.2024 der DATEV Premium Partner aumico zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Unterstützung
Unter www.terminland.de können Sie eine Online- Analyse zur Überführung der vorhandenen individuellen /Kanzlei-Zuordnungstabellen in den Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken buchen.
Gründe für die Einstellung
- DATEV bietet mit der Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken rechnungslegungs-, rechts- und compliancerelevante Jahresabschlussauswertungen für eine große Anzahl der in Deutschland geltenden aktuellen Vorschriften und Taxonomien an.
- Mit dem System der Zuordnungstabellen können aktuelle (zum Beispiel BVV) und zukünftige gesetzliche Änderungen nicht mehr abgebildet werden.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff "Leistungsänderung Individuelle und Kanzlei-ZOT" an Ihren Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen.Servicekontakt anlegen