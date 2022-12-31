Die Änderung betrifft nur Mandanten, bei denen der Jahresabschluss noch auf Basis von Zuordnungstabellen erstellt wird. In diesen Beständen vorhandene individuelle / Kanzlei-Zuordnungstabellen und individuelle / Kanzlei-Schnittstellenfunktionspläne können bis zur Auslieferung der DATEV-Programm-DVD 18.0 im August 2024 geändert werden. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. Auswertungen sowie die Nutzung der Programmschnittstellen sind bis 31.12.2024 möglich.

Ab dem 01.01.2025 ist die Eröffnung von Jahresabschlüssen auf Basis von individuellen / Kanzlei-Zuordnungstabellen nicht mehr möglich und damit die Wertaufbereitung der Jahresabschlussauswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen.

Ab dem 01.01.2025 ist die Eröffnung von Jahresabschlüssen auf Basis von individuellen / Kanzlei-Schnittstellen-Funktionsplänen und damit die Wertübergabe der Gegenstandswerte an die Steuerprogramme nicht mehr möglich.