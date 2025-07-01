Highlights
- Abschlüsse nach IFRS
- Spezialrechtliche Abschlüsse (z.B. KARBV)
- Jahres-, Quartals- oder Monatsabschlüsse
- Individualisierbare Postenstruktur
- Individualisierbares Layout
Weitere Funktionen
- Zentrale Mandantenverwaltung: Alle Jahresabschlüsse und Unternehmen an einem sicheren Ort gespeichert
- Automatisierte Kontenzuordnung
- Ausgabe in verschiedenen Berichtsformaten
- Datenimport aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Team einladen: Gemeinsam an den Jahresabschlüssen arbeiten und Fortschritt überprüfen
- Anlagespiegel: Zugänge, Abgänge und Umbuchungen einfach erfassen
- Kontennachweis Bilanz und GuV: Optional Kontennachweise im Jahresabschluss ein- oder ausblenden
- Rechnungslegung nach verschiedenen Standards oder individuellen Reporting-Strukturen
- Jahresabschlüsse in Deutsch oder englischer Sprache
Funktionsvergleich DATEV und aumico
Funktionsvergleich für die Erstellung eines individuellen Jahresabschlusses:
Kanzlei-Rechnungswesen, Bilanzbericht und Abschlussprüfung sowie aumico.
Mehr Informationen im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr.: 1028403
Zusammenspiel DATEV und aumico
Im verlinkten Hilfedokument werden Beispiele für die Nutzung der Lösung von aumico im Zusammenspiel mit DATEV dargestellt.
Mehr Informationen im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr.: 1029552
Schnittstellen
DATEV-Export für aumico (Summen, Salden und Auswertungsschema)
Allgemein
Mit dem spezifischen Export für aumico in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen können Summen und Salden sowie das bisher genutzte Auswertungsschema (Zuordnungstabelle) exportiert werden. Dieser Export kann komfortabel in aumico importiert werden.
Die Exportfunktion ist Bestandteil von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen V.12.4.
Mehr Informationen im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr.: 1028008
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung.
Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen aumico AG, durch die Proks Certification GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 16.12.2027, liegt vor.
Geltungsbereich: Informationssicherheit für die Entwicklung und den Betrieb der aumico-SaaS-Plattform.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
