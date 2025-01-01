DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ist die professionelle Buchführungssoftware für mittelständische Unternehmen.

Alles funktioniert smart und durchgängig in einem Prozess: Buchführung und Umsatzsteuer-Voranmeldung erledigen, mahnen und zahlen, auswerten und controllen. Zur weiteren Bearbeitung können die Buchführungsdaten an die Steuerberatungskanzlei übergeben werden. Das läuft einfach und sicher über das DATEV-Rechenzentrum (enthalten in der IT-Service und Sicherheitspauschale).

Das Programm kann an einem oder mehreren Arbeitsplätzen genutzt werden.

Mit dem Zusatzprogramm DATEV Unternehmen online können Eingangsrechnungen digitalisiert, Kassenbücher geführt und weitere kaufmännische Aufgaben optimal erledigt werden. Das Programm ermöglicht die revisionssichere Ablage der Belege im DATEV-Rechenzentrum und erleichtert die Erfassung mit Hilfe der OCR-Texterkennung. Die digitalen Belege können schnell und einfach zwischen Unternehmensfilialen oder Standorten ausgetauscht werden.

Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

DATEV Unternehmen online muss separat bestellt werden. In Kombination mit DATEV Mittelstand mit Rechnungswesen entfällt jedoch die Software-Gebühr.