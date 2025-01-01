Art.-Nr. 96000 |
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

  • E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
  • Durchgängiges Arbeiten vom Angebot bis zur Zahlung
  • Profi-Buchführung mit hohem Automatisierungsgrad
  • Authentifizierte Datenübermittlung und revisionssicheres Archivieren
Monatlich
ab 53,30 €
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung

Die DATEV eG ist ein Zusammenschluss der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe.

Deshalb ist die Nutzung von DATEV-Produkten und DATEV-Dienstleistungen an die Zusammenarbeit mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Steuerberater oder Rechtsanwalt) gebunden.

Neben einer leistungsfähigen und kompatiblen Software profitieren Sie so auch von kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, um hohe Stabilität und Sicherheit in Ihren Unternehmensprozessen zu gewährleisten. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater noch einfacher und effizienter.

Infos über die DATEV-Partnerschaft

DATEV-Steuerberatung finden

Inhalte

Beschreibung

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ist die professionelle Buchführungssoftware für mittelständische Unternehmen.

Alles funktioniert smart und durchgängig in einem Prozess: Buchführung und Umsatzsteuer-Voranmeldung erledigen, mahnen und zahlen, auswerten und controllen. Zur weiteren Bearbeitung können die Buchführungsdaten an die Steuerberatungskanzlei übergeben werden. Das läuft einfach und sicher über das DATEV-Rechenzentrum (enthalten in der IT-Service und Sicherheitspauschale).

Das Programm kann an einem oder mehreren Arbeitsplätzen genutzt werden.

Mit dem Zusatzprogramm DATEV Unternehmen online können Eingangsrechnungen digitalisiert, Kassenbücher geführt und weitere kaufmännische Aufgaben optimal erledigt werden. Das Programm ermöglicht die revisionssichere Ablage der Belege im DATEV-Rechenzentrum und erleichtert die Erfassung mit Hilfe der OCR-Texterkennung. Die digitalen Belege können schnell und einfach zwischen Unternehmensfilialen oder Standorten ausgetauscht werden.

Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

DATEV Unternehmen online muss separat bestellt werden. In Kombination mit DATEV Mittelstand mit Rechnungswesen entfällt jedoch die Software-Gebühr.

Leistungen

Rechnungswesen - korrekte Buchführung leicht gemacht

  • Automatisiertes Erzeugen von Buchungsvorschlägen von digitalen Belegen (OCR-Erkennung) und elektronischen Kontoumsätzen von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon sowie von Belegstapeln aus Kassenbuch online
  • Automatische Verknüpfung des Buchungssatzes mit dem Rechnungsbeleg
  • Offene-Posten-Buchführung und Liquiditätsmanagement mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
  • Qualitätsauswertungen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
  • Optional: Stärken-Schwächen-Vergleich innerhalb der eigenen Branche (Branchenvergleich)
  • Aufteilen von Geschäftsvorfällen auf Kostenstellen-/träger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen

Dokumentenablage - Belege und Dokumente jederzeit verfügbar

  • Unterstützung bei der Digitalisierung von Belegen
  • Revisionssichere Ablage von Belegen und Dokumenten (gesondert bestellbar unter Art.-Nr. 90330 )
  • Schnelle Suchfunktionen
  • Individuelle Ablagestruktur für Belege (z. B. nach Kunden)

Zahlungsverkehr - eigenständige Electronic-Banking-Lösung

  • Überweisungen und Lastschriften über verschiedene Verfahren
    (SEPA-Lastschriften nur in Verbindung mit einer DATEV Smart-Card im Scheckkarten-Format oder einem DATEV mIDentity mit personalisierter SmartCard; siehe auch Hilfe-Dokument 1070707 )
  • Termingesteuertes Holen der Bankkontoumsätze (EBICS, RZ-Bankinfo)
  • Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus dem Rechnungswesen

Auftragswesen - vom Angebot bis zur Rechnung

  • Individuelle Erstellung des Beleglayouts für alle Belegarten
  • Generierung der Buchungen für die Ausgangsrechnungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
  • Automatische Ablage der erstellten Verkaufsbelege in der entsprechenden Kundenakte der digitalen Dokumentenablage
  • Erstellung von elektronischen Rechnungen nach Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55

DATEV-Cloud-Services bringen Prozess- und Komfortverbesserungen

Welche Cloud-Leistungen in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt sind, lesen Sie hier .

  • Sicherung der Buchführungsdaten aus dem Rechnungswesen
  • Geschützter Datenaustausch mit Institutionen wie Krankenkassen oder Finanzbehörden

Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen

  • Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.

Kundenstimmen

Ich bin begeistert vom digitalen Belegbuchen. Alle Rechnungen sind bei uns digitalisiert und mit dem jeweiligen Buchungssatz verknüpft. Und auch die neue SKR51-Ausprägung Antriebsart wird berücksichtigt und kann ausgewertet werden. Das hat die Aussagekraft unserer Buchführung erhöht.

Kerstin Specht
Buchhalterin
Autohaus Specht GmbH & CO. KG

Mit DATEV haben wir eine komfortabel zu bedienende Software, die uns bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen, Buchungskorrekturen oder der Verarbeitung von Massendaten die tägliche Arbeit sehr erleichtert.

Andreas Klußmeier
Leiter Rechnungswesen
KEMENA GmbH

Das Preissystem der DATEV ist ehrlich und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Marcus Oppek
Geschäftsführer
Alfred J. Oppek GmbH & Co. KG

Produktvergleich

Funktion Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact / ITU
Auftragswesen DATEV Mittelstand
   
Angebot, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung-/Rechnungskorrektur
  
Abschlags-, Teil- und Sammelrechnungen
  
Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung 3.X
  
E-Mail Versand von Belegen
  
Kunden-, Artikel-/Artikelgruppen-Verwaltung
  
Verwaltung von bis zu 20 Preislisten
  
Zahlungs- und Lieferbedingungen, Konditionen
  
Funktionserweiterung über Zusatzmodul (nur kompatibel mit Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact in der ITU-Variante)
o Wiederkehrende Belege
o Fremdsprachige Belege
o Fremdwährung
  
Dokumentenablage DATEV Mittelstand
   
Vorerfassen der Eingangsrechnungen für digitales Belegbuchen
  
Such- und Filterfunktionen
  
Drag & Drop – Dokumente per Mausklick importieren
  
Individuelle Ordnerstukturen definieren
  
Alle im Unternehmen anfallenden Dokumente scannen und ablegen
  
Kundenbezogene Ablage (Kundencockpit)
  
Belege/Dokumente digital ablegen
  
Buchführung DATEV Mittelstand
   
GoBD-Konform
  
DATEV-Systemumgebung
  
Standard-Betriebsabrechnungsbogen für SKR03, 04, 07 und 49
  
Bestände parallel bearbeiten
   Nur mit der Mehrplatzversion (ITU) 
An mehreren PCs arbeiten
   Nur mit der Mehrplatzversion (ITU) 
Zahlungsströme mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag managen
  
Auswertungen konsolidieren
  
Buchen elektronischer Kontoumsätze von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon
  
Digitales Belegbuchen
  
Daten importieren und exportieren (z.B. ASCII)
  
Daten reibungslos zwischen Kanzlei und Unternehmen austauschen
  
Offene Posten überwachen
  
Unternehmensdaten betriebswirtschaftlich auswerten
  
Finanzbuchführung abwickeln
  
Chefinformationen / Auswertungen DATEV Mittelstand
   
Controllingreport
  
Allgemeine FIBU- und OPOS-Auswertungen
  
Auswertungen von Kunden, Artikeln, Umsatzentwicklung
  
ABC-Analyse
  
Zahlungsverkehr DATEV Mittelstand
   
Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus der Rechnungswesen-Komponente
  
Sämtliche Funktionen des Zahlungsverkehrs sind in allen Produktvarianten enthalten.
  

Preise

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Monatlich
ab 53,30 €
