DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
- Durchgängiges Arbeiten vom Angebot bis zur Zahlung
- Profi-Buchführung mit hohem Automatisierungsgrad
- Authentifizierte Datenübermittlung und revisionssicheres Archivieren
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Die DATEV eG ist ein Zusammenschluss der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe.
Deshalb ist die Nutzung von DATEV-Produkten und DATEV-Dienstleistungen an die Zusammenarbeit mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Steuerberater oder Rechtsanwalt) gebunden.
Neben einer leistungsfähigen und kompatiblen Software profitieren Sie so auch von kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, um hohe Stabilität und Sicherheit in Ihren Unternehmensprozessen zu gewährleisten. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater noch einfacher und effizienter.
Infos über die DATEV-Partnerschaft
Inhalte
Beschreibung
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ist die professionelle Buchführungssoftware für mittelständische Unternehmen.
Alles funktioniert smart und durchgängig in einem Prozess: Buchführung und Umsatzsteuer-Voranmeldung erledigen, mahnen und zahlen, auswerten und controllen. Zur weiteren Bearbeitung können die Buchführungsdaten an die Steuerberatungskanzlei übergeben werden. Das läuft einfach und sicher über das DATEV-Rechenzentrum (enthalten in der IT-Service und Sicherheitspauschale).
Das Programm kann an einem oder mehreren Arbeitsplätzen genutzt werden.
Mit dem Zusatzprogramm DATEV Unternehmen online können Eingangsrechnungen digitalisiert, Kassenbücher geführt und weitere kaufmännische Aufgaben optimal erledigt werden. Das Programm ermöglicht die revisionssichere Ablage der Belege im DATEV-Rechenzentrum und erleichtert die Erfassung mit Hilfe der OCR-Texterkennung. Die digitalen Belege können schnell und einfach zwischen Unternehmensfilialen oder Standorten ausgetauscht werden.
Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
DATEV Unternehmen online muss separat bestellt werden. In Kombination mit DATEV Mittelstand mit Rechnungswesen entfällt jedoch die Software-Gebühr.
Leistungen
Rechnungswesen - korrekte Buchführung leicht gemacht
- Automatisiertes Erzeugen von Buchungsvorschlägen von digitalen Belegen (OCR-Erkennung) und elektronischen Kontoumsätzen von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon sowie von Belegstapeln aus Kassenbuch online
- Automatische Verknüpfung des Buchungssatzes mit dem Rechnungsbeleg
- Offene-Posten-Buchführung und Liquiditätsmanagement mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
- Qualitätsauswertungen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
- Optional: Stärken-Schwächen-Vergleich innerhalb der eigenen Branche (Branchenvergleich)
- Aufteilen von Geschäftsvorfällen auf Kostenstellen-/träger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen
Dokumentenablage - Belege und Dokumente jederzeit verfügbar
- Unterstützung bei der Digitalisierung von Belegen
- Revisionssichere Ablage von Belegen und Dokumenten (gesondert bestellbar unter Art.-Nr. 90330 )
- Schnelle Suchfunktionen
- Individuelle Ablagestruktur für Belege (z. B. nach Kunden)
Zahlungsverkehr - eigenständige Electronic-Banking-Lösung
- Überweisungen und Lastschriften über verschiedene Verfahren
(SEPA-Lastschriften nur in Verbindung mit einer DATEV Smart-Card im Scheckkarten-Format oder einem DATEV mIDentity mit personalisierter SmartCard; siehe auch Hilfe-Dokument 1070707 )
- Termingesteuertes Holen der Bankkontoumsätze (EBICS, RZ-Bankinfo)
- Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus dem Rechnungswesen
Auftragswesen - vom Angebot bis zur Rechnung
- Individuelle Erstellung des Beleglayouts für alle Belegarten
- Generierung der Buchungen für die Ausgangsrechnungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
- Automatische Ablage der erstellten Verkaufsbelege in der entsprechenden Kundenakte der digitalen Dokumentenablage
- Erstellung von elektronischen Rechnungen nach Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55
DATEV-Cloud-Services bringen Prozess- und Komfortverbesserungen
Welche Cloud-Leistungen in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt sind, lesen Sie hier .
- Sicherung der Buchführungsdaten aus dem Rechnungswesen
- Geschützter Datenaustausch mit Institutionen wie Krankenkassen oder Finanzbehörden
Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen
- Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Kundenstimmen
Ich bin begeistert vom digitalen Belegbuchen. Alle Rechnungen sind bei uns digitalisiert und mit dem jeweiligen Buchungssatz verknüpft. Und auch die neue SKR51-Ausprägung Antriebsart wird berücksichtigt und kann ausgewertet werden. Das hat die Aussagekraft unserer Buchführung erhöht.
Kerstin Specht
Buchhalterin
Autohaus Specht GmbH & CO. KG
Mit DATEV haben wir eine komfortabel zu bedienende Software, die uns bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen, Buchungskorrekturen oder der Verarbeitung von Massendaten die tägliche Arbeit sehr erleichtert.
Andreas Klußmeier
Leiter Rechnungswesen
KEMENA GmbH
Das Preissystem der DATEV ist ehrlich und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Marcus Oppek
Geschäftsführer
Alfred J. Oppek GmbH & Co. KG
Produktvergleich
|Funktion
|
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
|
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact / ITU
|
Auftragswesen DATEV Mittelstand
|
Angebot, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung-/Rechnungskorrektur
|✓
|✓
|
Abschlags-, Teil- und Sammelrechnungen
|✓
|✓
|
Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung 3.X
|✓
|✓
|
E-Mail Versand von Belegen
|✓
|✓
|
Kunden-, Artikel-/Artikelgruppen-Verwaltung
|✓
|✓
|
Verwaltung von bis zu 20 Preislisten
|✓
|✓
|
Zahlungs- und Lieferbedingungen, Konditionen
|✓
|✓
|
Funktionserweiterung über Zusatzmodul (nur kompatibel mit Mittelstand Faktura mit
Rechnungswesen und Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact in der ITU-Variante)
o Wiederkehrende Belege
o Fremdsprachige Belege
o Fremdwährung
|✓
|✓
|
Dokumentenablage DATEV Mittelstand
|
Vorerfassen der Eingangsrechnungen für digitales Belegbuchen
|✓
|✗
|
Such- und Filterfunktionen
|✓
|✓
|
Drag & Drop – Dokumente per Mausklick importieren
|✓
|✓
|
Individuelle Ordnerstukturen definieren
|✓
|✓
|
Alle im Unternehmen anfallenden Dokumente scannen und ablegen
|✓
|✓
|
Kundenbezogene Ablage (Kundencockpit)
|✓
|✓
|
Belege/Dokumente digital ablegen
|✓
|✓
|
Buchführung DATEV Mittelstand
|
GoBD-Konform
|✓
|✗
|
DATEV-Systemumgebung
|✓
|✗
|
Standard-Betriebsabrechnungsbogen für SKR03, 04, 07 und 49
|✓
|✗
|
Bestände parallel bearbeiten
|✓
|Nur mit der Mehrplatzversion (ITU)
|An
mehreren PCs arbeiten
|✓
|Nur mit der Mehrplatzversion (ITU)
|
Zahlungsströme mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag managen
|✓
|✗
|
Auswertungen konsolidieren
|✓
|✓
|
Buchen elektronischer Kontoumsätze von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon
|✓
|✗
|
Digitales Belegbuchen
|✓
|✗
|
Daten importieren und exportieren (z.B. ASCII)
|✓
|✓
|
Daten reibungslos zwischen Kanzlei und Unternehmen austauschen
|✓
|✓
|
Offene Posten überwachen
|✓
|✓
|
Unternehmensdaten betriebswirtschaftlich auswerten
|✓
|✓
|
Finanzbuchführung abwickeln
|✓
|✓
|
Chefinformationen / Auswertungen DATEV Mittelstand
|
Controllingreport
|✓
|✗
|
Allgemeine FIBU- und OPOS-Auswertungen
|✓
|✓
|
Auswertungen von Kunden, Artikeln, Umsatzentwicklung
|✓
|✓
|
ABC-Analyse
|✓
|✗
|
Zahlungsverkehr DATEV Mittelstand
|
Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus der Rechnungswesen-Komponente
|✓
|✗
|
Sämtliche Funktionen des Zahlungsverkehrs sind in allen Produktvarianten enthalten.
|✓
|✓