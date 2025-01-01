Das Zusatzmodul Verkauf richtet sich an Anwender, die das Auftragswesen von DATEV Mittelstand nutzen und umfangreichere Funktionen benötigen als die Standardfunktionen.

Mit dem Zusatzmodul Verkauf lassen sich Verkaufsbelege in verschiedenen Sprachen und Währungen erstellen. Darüber hinaus ist es möglich, zusätzlich zu den Standard-Belegarten individuelle Belegarten und Vorgangsstufen zu erstellen und die Folgebelege zu definieren. Das verbessert den Workflow im Unternehmen. Außerdem lassen sich wiederkehrende Belege erstellen (z. B. monatliche Rechnungen).

Erhältlich ist das Modul für folgende Mehrplatzversionen von DATEV Mittelstand: