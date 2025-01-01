DATEV Mittelstand Zusatzmodul Verkauf
- Belege in Fremdsprache und Fremdwährung erstellen
- Wiederkehrende Belege erstellen
- Individuelle Belegarten, Belegarten-Beziehungen und Vorgangsstufenanlegen
Inhalte
Beschreibung
Das Zusatzmodul Verkauf richtet sich an Anwender, die das Auftragswesen von DATEV Mittelstand nutzen und umfangreichere Funktionen benötigen als die Standardfunktionen.
Mit dem Zusatzmodul Verkauf lassen sich Verkaufsbelege in verschiedenen Sprachen und Währungen erstellen. Darüber hinaus ist es möglich, zusätzlich zu den Standard-Belegarten individuelle Belegarten und Vorgangsstufen zu erstellen und die Folgebelege zu definieren. Das verbessert den Workflow im Unternehmen. Außerdem lassen sich wiederkehrende Belege erstellen (z. B. monatliche Rechnungen).
Erhältlich ist das Modul für folgende Mehrplatzversionen von DATEV Mittelstand:
-
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
-
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)
-
DATEV Mittelstand Faktura (ITU)
-
DATEV Mittelstand Ergänzungspaket (in Verbindung mit Kanzlei-Rechnungswesen)
Leistungen
-
Belege in Fremdsprache und Fremdwährung erstellen
-
Verkaufsbelege in Fremdsprachen erstellen (z. B. Englisch)
-
Verkaufsbelege in Fremdwährungen ausgeben (Währungen sind individuell auswählbar und können in Stammdaten hinterlegt werden)
-
Währungskurse definieren oder von der Europäischen Zentralbank abrufen
-
-
Wiederkehrende Belege erstellen
-
Wiederkehrende Rechnungen erstellen (z. B. Miete oder Abo)
-
Fälligkeiten und Häufigkeiten individuell festlegen
-
Rechnungserstellung per Mausklick
-
Erinnerungsfunktion
-
-
Anlage Individueller Belegarten, Belegarten-Beziehungen und Vorgangsstufen
-
Individuelle Vorgangsstufen (z.B. Kommissionierung) anlegen, um spezielle Unternehmensprozesse abzubilden
-
Erstellung eigener Belegarten (z.B. Verpackungsbeleg)
-
Belegarten-Beziehungen selbst definieren
-
Abbildung mehrerer Beleglayouts pro Verkaufsbeleg möglich (z.B. eigenes Beleglayout für Privat- und Geschäftskundenrechnungen)
-