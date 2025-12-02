Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Nach dem Besuch des Seminars können Sie Mandanten und Stammdaten einrichten sowie eine Monatsbuchführung durchführen. Neben dem Buchen (inkl. Offener-Posten-Buchführung) lernen Sie das Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung kennen und anwenden.

Das Seminar bereitet Sie optimal auf den Umgang mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vor, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und jederzeit einen detaillierten Überblick über die Finanzlage des Unternehmens zu erhalten. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC und erhalten viele Tipps und Tricks.

Der Workshop-Charakter des Seminars bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst – einzeln oder in kleineren Gruppen – Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.

Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)