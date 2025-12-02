Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Aufbau und Bedienung der Rechnungswesen-Komponente in DATEV Mittelstand Faktura
- Buchungen erfassen
- Buchführung auswerten und analysieren
- Buchungsvereinfachungen nutzen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Besuch des Seminars können Sie Mandanten und Stammdaten einrichten sowie eine Monatsbuchführung durchführen. Neben dem Buchen (inkl. Offener-Posten-Buchführung) lernen Sie das Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung kennen und anwenden.
Das Seminar bereitet Sie optimal auf den Umgang mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vor, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und jederzeit einen detaillierten Überblick über die Finanzlage des Unternehmens zu erhalten. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC und erhalten viele Tipps und Tricks.
Der Workshop-Charakter des Seminars bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst – einzeln oder in kleineren Gruppen – Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.
Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)
Themen
-
Möglichkeiten des Arbeitsplatzes DATEV Mittelstand kennenlernen
-
Neuanlage von Unternehmen, Übernahme eines Unternehmens von Ihrem Steuerberater
-
Ergänzung und Pflege von Unternehmensstammdaten
-
Stammdaten von Geschäftspartnern für einen effizienten Prozess im Rechnungswesen pflegen
-
Überblick über die Möglichkeiten des Datenimports und -exports
-
Kernprozesse der Buchführung mit DATEV kennenlernen
-
Einstieg in das Buchen mit DATEV
-
Buchen von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Buchen von Bank- und Kassenumsätzen – manuell und elektronisch
-
Digitales Belegwesen
-
Grundlagen zum Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
-
Abstimmen und Auswerten der Buchführung (z. B. BWA)
-
Meldungen an die Finanzbehörde
-
Archivierung im DATEV-Rechenzentrum
-
-
Arbeitsteiliger Einsatz und Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater
-
Jahresübernahme
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse über Grundlagen der Buchführung
Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger “ (Art.-Nr. 70155).
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.