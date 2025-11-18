Das Seminar vermittelt Ihnen das theoretische Wissen über gesetzliche Vorschriften und Zielsetzungen der Finanzbuchführung. Sie lernen die Abwicklung der Buchführung kennen und üben diese anhand von Beispielen und einem durchgängigen Musterfall.

Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, konkrete Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich für Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Abschließend wenden Sie Ihr Wissen in einem konkreten Musterfall an.