Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger
- Rechtliche Grundlagen und Systematik von Finanzbuchführung und Umsatzsteuer
- Buchen auf T-Konten und Bearbeiten von Geschäftsvorfällen anhand praktischer Übungen
- Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 04
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar vermittelt Ihnen das theoretische Wissen über gesetzliche Vorschriften und Zielsetzungen der Finanzbuchführung. Sie lernen die Abwicklung der Buchführung kennen und üben diese anhand von Beispielen und einem durchgängigen Musterfall.
Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, konkrete Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich für Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Abschließend wenden Sie Ihr Wissen in einem konkreten Musterfall an.
Themen
-
Rechtliche Grundlagen und Systematik der Finanzbuchführung
-
Inventur - Inventar - Bilanz
-
Buchen auf T-Konten und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen
-
Bestands- und Erfolgskonten und deren Abschluss
-
Kontokorrent buchen über Debitoren und Kreditoren
-
-
Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 04
-
Rechtliche Grundlagen und Systematik der Umsatzsteuer
-
Musterfall manuell buchen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung, insbesondere Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Bitte beachten Sie
Dieses Seminar eignet sich für Einsteiger ohne Vorkenntnisse und wird ohne Übungen am PC durchgeführt.
Übungen mit PC sind Inhalt des aufbauenden Seminars "Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen" (Art. Nr. 78042).
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.