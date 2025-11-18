Art.-Nr. 70155 |
Präsenzseminar mit Übung
Art.-Nr. 78380 |
Online-Seminar mit Übung

Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger

Bauen Sie Schritt für Schritt ein solides Grundwissen in der Finanzbuchführung auf.
  • Rechtliche Grundlagen und Systematik von Finanzbuchführung und Umsatzsteuer
  • Buchen auf T-Konten und Bearbeiten von Geschäftsvorfällen anhand praktischer Übungen
  • Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 04
Einmalig
482,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Das Seminar vermittelt Ihnen das theoretische Wissen über gesetzliche Vorschriften und Zielsetzungen der Finanzbuchführung. Sie lernen die Abwicklung der Buchführung kennen und üben diese anhand von Beispielen und einem durchgängigen Musterfall.

Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, konkrete Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich für Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Abschließend wenden Sie Ihr Wissen in einem konkreten Musterfall an.

Themen

  • Rechtliche Grundlagen und Systematik der Finanzbuchführung

  • Inventur - Inventar - Bilanz

  • Buchen auf T-Konten und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen

    • Bestands- und Erfolgskonten und deren Abschluss

    • Kontokorrent buchen über Debitoren und Kreditoren

  • Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 04

  • Rechtliche Grundlagen und Systematik der Umsatzsteuer

  • Musterfall manuell buchen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung, insbesondere Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Bitte beachten Sie
Dieses Seminar eignet sich für Einsteiger ohne Vorkenntnisse und wird ohne Übungen am PC durchgeführt.
Übungen mit PC sind Inhalt des aufbauenden Seminars "Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen" (Art. Nr. 78042).

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
66793 Saarwellingen Werner-von-Siemens-Str 15
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
34117 Kassel Neue Fahrt 2
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 26.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mi, 11.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
18107 Rostock Ostseeallee 40
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Markt 1 (Kennedyplatz)
Mi, 08.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 09.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

