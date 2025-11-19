Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Nach dem Seminar haben Sie einen Überblick über wesentliche Bestandteile von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online, können Ihre Kenntnisse mühelos anwenden und Ihre Arbeitsergebnisse optimieren.

Sie besitzen das theoretische Fachwissen zur betrieblichen Finanzbuchführung und möchten sich nun in das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einarbeiten? Dieses Seminar vermittelt Ihnen den Leistungsumfang der Finanzbuchführung einschließlich der Offenen-Posten-Buchführung im Programm. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen.

Um auf die fortschreitende Digitalisierung in der Finanzbuchführung vorbereitet zu sein, wird das Seminar um die Einrichtung und Bearbeitung eines einfachen Musterfalls in DATEV Unternehmen online ergänzt. Der Workshop-Charakter des Seminars bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst – einzeln oder in kleineren Gruppen – Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei zu übertragen.