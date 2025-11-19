Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Erfassung von Buchungssätzen
- Systematische Monatsbuchführung
- Digitales Belegbuchen mit DATEV Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Seminar haben Sie einen Überblick über wesentliche Bestandteile von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online, können Ihre Kenntnisse mühelos anwenden und Ihre Arbeitsergebnisse optimieren.
Sie besitzen das theoretische Fachwissen zur betrieblichen Finanzbuchführung und möchten sich nun in das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einarbeiten? Dieses Seminar vermittelt Ihnen den Leistungsumfang der Finanzbuchführung einschließlich der Offenen-Posten-Buchführung im Programm. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen.
Um auf die fortschreitende Digitalisierung in der Finanzbuchführung vorbereitet zu sein, wird das Seminar um die Einrichtung und Bearbeitung eines einfachen Musterfalls in DATEV Unternehmen online ergänzt. Der Workshop-Charakter des Seminars bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst – einzeln oder in kleineren Gruppen – Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei zu übertragen.
Themen
-
Erfassung von Buchungssätzen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Durchführung einer Monatsbuchführung
-
vorbereitenden Tätigkeiten (wie Import von Daten aus anderen Programmen)
-
Belege buchen (Erfassen von Buchungssätzen sowie Buchen von elektronischen Bankkontoumsätzen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen)
-
Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung
-
Abschließende Tätigkeiten (Auswertungsausgabe und Datenversand an das Rechenzentrum)
-
-
Neuanlage und Ersteinrichtung eines Mandanten für die Finanzbuchführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online
-
Bearbeiten der Stammdaten in der Finanzbuchführung
-
Import von Daten im ASCII-Format
-
Digitale Belege in Belege online hochladen
-
Buchungsperiode abschließen und Auswertungen online bereitstellen
-
-
Buchen digitaler Belege mit DATEV Unternehmen online
-
Pflege von Stammdaten
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse der fachlichen Grundlagen der Finanzbuchführung; hierzu empfehlen wir den Besuch des Anwenderseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger“ (Art.-Nr. 70155)
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.