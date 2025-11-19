Art.-Nr. 77090 |
Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Fundierte, praxisnahe Einarbeitung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen inklusive des digitalen Belegbuchens anhand eines durchgängigen Musterfalls
  • Erfassung von Buchungssätzen
  • Systematische Monatsbuchführung
  • Digitales Belegbuchen mit DATEV Unternehmen online
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 4 Tage

Inhalte

Beschreibung

Nach dem Seminar haben Sie einen Überblick über wesentliche Bestandteile von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online, können Ihre Kenntnisse mühelos anwenden und Ihre Arbeitsergebnisse optimieren.

Sie besitzen das theoretische Fachwissen zur betrieblichen Finanzbuchführung und möchten sich nun in das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einarbeiten? Dieses Seminar vermittelt Ihnen den Leistungsumfang der Finanzbuchführung einschließlich der Offenen-Posten-Buchführung im Programm. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen.

Um auf die fortschreitende Digitalisierung in der Finanzbuchführung vorbereitet zu sein, wird das Seminar um die Einrichtung und Bearbeitung eines einfachen Musterfalls in DATEV Unternehmen online ergänzt. Der Workshop-Charakter des Seminars bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst – einzeln oder in kleineren Gruppen – Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei zu übertragen.

Themen

  • Erfassung von Buchungssätzen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Durchführung einer Monatsbuchführung

    • vorbereitenden Tätigkeiten (wie Import von Daten aus anderen Programmen)

    • Belege buchen (Erfassen von Buchungssätzen sowie Buchen von elektronischen Bankkontoumsätzen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen)

    • Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung

    • Abschließende Tätigkeiten (Auswertungsausgabe und Datenversand an das Rechenzentrum)

  • Neuanlage und Ersteinrichtung eines Mandanten für die Finanzbuchführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online

    • Bearbeiten der Stammdaten in der Finanzbuchführung

    • Import von Daten im ASCII-Format

    • Digitale Belege in Belege online hochladen

    • Buchungsperiode abschließen und Auswertungen online bereitstellen

  • Buchen digitaler Belege mit DATEV Unternehmen online

  • Pflege von Stammdaten

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse der fachlichen Grundlagen der Finanzbuchführung; hierzu empfehlen wir den Besuch des Anwenderseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger“ (Art.-Nr. 70155)

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 28.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10963 Berlin Stresemannstr. 78
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Kaffee-Quartier 3
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
34117 Kassel Neue Fahrt 2
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 05.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 12.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mo, 12.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 14.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 16.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 23.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 26.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
66793 Saarwellingen Werner-von-Siemens-Str 15
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mo, 09.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 16.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
39104 Magdeburg Zum Domfelsen 4
Mi, 11.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 20.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 30.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 30.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Kaffee-Quartier 3
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 01.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 13.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Art.-Nr. 78042 | Präsenzseminar mit Übung

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Fundierte, praxisnahe Einarbeitung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen inklusive des digitalen Belegbuchens anhand eines durchgängigen Musterfalls
