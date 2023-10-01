Art.-Nr. 77090 |
Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Module 1-4)

Starten Sie sicher in die Praxis der Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen!
  • Erfassung von Buchungssätzen
  • Systematische Monatsbuchführung
  • Auch für Wiedereinsteiger
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer je Modul 0,5 Tage
Stand 10/2023
Länge des Lernvideos insgesamt ca. 8 Std.

Inhalte

Beschreibung

Als Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erlernen Sie in vier Modulen die wichtigsten Programmfunktionen und Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit dem Programm für Ihre tägliche Arbeit. Von den Grundlagen der Finanzbuchführung bis hin zu Monatsabschlüssen und Auswertungen – nach diesem Seminar sind Sie bestens gerüstet, um die Software effizient einzusetzen.

Module

  • Modul 1: Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung

  • Modul 2: Erstellung einer Monatsbuchführung

  • Modul 3: Auswertungen

  • Modul 4: Abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung

Bitte beachten Sie

Jedes Modul ist auch einzeln buchbar – je nachdem, welches Vorwissen Sie mitbringen.

Termine

November 2025

  • Modul 1: 17.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
  • Modul 2: 20.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
  • Modul 3: 24.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
  • Modul 4: 27.11.2025, 09:00 – 11:00 Uhr

März 2026

  • Modul 1: 05.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 2: 12.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 3: 19.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 4: 26.03.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr

Juni/Juli 2026

  • Modul 1: 11.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
  • Modul 2: 18.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
  • Modul 3: 25.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
  • Modul 4: 02.07.2026, 13:30 bis 15:30 Uhr

September/Oktober 2026

  • Modul 1: 16.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 2: 23.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 3: 30.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
  • Modul 4: 07.10.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr
Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

