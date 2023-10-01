Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Module 1-4)
- Erfassung von Buchungssätzen
- Systematische Monatsbuchführung
- Auch für Wiedereinsteiger
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Als Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erlernen Sie in vier Modulen die wichtigsten Programmfunktionen und Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit dem Programm für Ihre tägliche Arbeit. Von den Grundlagen der Finanzbuchführung bis hin zu Monatsabschlüssen und Auswertungen – nach diesem Seminar sind Sie bestens gerüstet, um die Software effizient einzusetzen.
Module
-
Modul 1: Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung
-
Modul 2: Erstellung einer Monatsbuchführung
-
Modul 3: Auswertungen
-
Modul 4: Abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung
Bitte beachten Sie
Jedes Modul ist auch einzeln buchbar – je nachdem, welches Vorwissen Sie mitbringen.
Termine
November 2025
- Modul 1: 17.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
- Modul 2: 20.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
- Modul 3: 24.11.2025, 09:00 – 11:30 Uhr
- Modul 4: 27.11.2025, 09:00 – 11:00 Uhr
März 2026
- Modul 1: 05.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 2: 12.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 3: 19.03.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 4: 26.03.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr
Juni/Juli 2026
- Modul 1: 11.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
- Modul 2: 18.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
- Modul 3: 25.06.2026, 13:30 bis 16:00 Uhr
- Modul 4: 02.07.2026, 13:30 bis 15:30 Uhr
September/Oktober 2026
- Modul 1: 16.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 2: 23.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 3: 30.09.2026, 10:00 bis 12:30 Uhr
- Modul 4: 07.10.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Theoretische Buchführungskenntnisse
- Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar "Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Zeis
Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.