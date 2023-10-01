Art.-Nr. 77090 |
Online-Seminar (Vortrag)​
Präsenzseminar mit Übung
Lernvideo mit Übung

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Starten Sie sicher in die Praxis der Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen!
  • Erfassung von Buchungssätzen
  • Systematische Monatsbuchführung
  • Auch für Wiedereinsteiger
348,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo mit Übung
Dauer insgesamt ca. 8 Std.
Stand 10/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

Als Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erlernen Sie in vier Modulen die wichtigsten Programmfunktionen und Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit dem Programm für Ihre tägliche Arbeit. Von den Grundlagen der Finanzbuchführung bis hin zu Monatsabschlüssen und Auswertungen – nach diesem Seminar sind Sie bestens gerüstet, um die Software effizient einzusetzen.

Themen
  • Modul 1: Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung
  • Modul 2: Erstellung einer Monatsbuchführung
  • Modul 3: Auswertungen
  • Modul 4: Abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung
Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Buchführungskenntnisse
  • Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar "Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger" (Art.-Nr. 70155)

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

