Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)
- Erfassung von Buchungssätzen
- Systematische Monatsbuchführung
- Auch für Wiedereinsteiger
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Als Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erlernen Sie in vier Modulen die wichtigsten Programmfunktionen und Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit dem Programm für Ihre tägliche Arbeit. Von den Grundlagen der Finanzbuchführung bis hin zu Monatsabschlüssen und Auswertungen – nach diesem Seminar sind Sie bestens gerüstet, um die Software effizient einzusetzen.
Themen
- Modul 1: Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung
- Modul 2: Erstellung einer Monatsbuchführung
- Modul 3: Auswertungen
- Modul 4: Abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
- Theoretische Buchführungskenntnisse
- Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar "Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger" (Art.-Nr. 70155)
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Zeis
Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.