Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger
- Rechtliche Grundlagen und Systematik von Finanzbuchführung und Umsatzsteuer
- Buchen auf T-Konten und Bearbeiten von Geschäftsvorfällen anhand praktischer Übungen
- Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 03/04
Online-Übungen während des Seminars
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Seminarnutzen
Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich auf Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Klären Sie Fragen mit dem Referenten und vertiefen Sie die Inhalte anhand eines konkreten Musterfalls.
Modul 1: Buchführungspflicht und Bilanz
Rechtliche Grundlagen der Buchführung
Von der Inventur zum Inventar
Die Bilanz
Modul 2: Buchungspraxis
Buchen auf Bestandskonten
Buchen auf Erfolgskonten
Buchen weiterer Geschäftsvorfälle
Modul 3: Personenkonten und Umsatzsteuer
Buchen auf Personenkonten
Rechtliche Grundlagen und Systematik der Umsatzsteuer
Modul 4: Schluss-/Eröffnungsbilanz und Musterfall
Schlussbilanz und Eröffnungsbilanz
Musterfall – Erstellung einer Monatsbuchführung
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung, insbesondere Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
Es sind keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich.
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
