Online-Übungen während des Seminars

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Seminarnutzen

Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich auf Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Klären Sie Fragen mit dem Referenten und vertiefen Sie die Inhalte anhand eines konkreten Musterfalls.