Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger

Bauen Sie Schritt für Schritt ein solides Grundwissen in der Finanzbuchführung auf.
  • Rechtliche Grundlagen und Systematik von Finanzbuchführung und Umsatzsteuer
  • Buchen auf T-Konten und Bearbeiten von Geschäftsvorfällen anhand praktischer Übungen
  • Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 03/04
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Seminarnutzen

Sie erarbeiten sich die in der Praxis notwendigen theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung und erhalten einen Überblick über wichtige Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Dabei erfahren Sie, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind. Beispiele, Übungen und Tipps bereiten Sie fachlich auf Ihre tägliche Arbeit bei der Erstellung der Buchführung vor. Klären Sie Fragen mit dem Referenten und vertiefen Sie die Inhalte anhand eines konkreten Musterfalls.

Themen

  • Modul 1: Buchführungspflicht und Bilanz

    • Rechtliche Grundlagen der Buchführung

    • Von der Inventur zum Inventar

    • Die Bilanz

  • Modul 2: Buchungspraxis

    • Buchen auf Bestandskonten

    • Buchen auf Erfolgskonten

    • Buchen weiterer Geschäftsvorfälle

  • Modul 3: Personenkonten und Umsatzsteuer

    • Buchen auf Personenkonten

    • Rechtliche Grundlagen und Systematik der Umsatzsteuer

  • Modul 4: Schluss-/Eröffnungsbilanz und Musterfall

    • Schlussbilanz und Eröffnungsbilanz

    • Musterfall – Erstellung einer Monatsbuchführung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung, insbesondere Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet

Fachliche Voraussetzungen

Es sind keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich.

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Ein Mitarbeiter der DATEV eG

