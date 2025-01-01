Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Aufbau und Bedienung der Rechnungswesen-Komponente in DATEV Mittelstand Faktura
- Buchungen erfassen
- Buchführung auswerten und analysieren
- Buchungsvereinfachungen nutzen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.
In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die eigenen Programme oder Daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Nach dem Besuch des Seminars können Sie Mandanten und Stammdaten einrichten sowie eine Monatsbuchführung durchführen. Neben dem Buchen (inkl. Offener-Posten-Buchführung) lernen Sie das Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung kennen und anwenden.
Das Seminar bereitet Sie optimal auf den Umgang mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vor, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und jederzeit einen detaillierten Überblick über die Finanzlage des Unternehmens zu erhalten. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC und erhalten viele Tipps und Tricks. So bekommen Sie die Möglichkeit direkt im Programm Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihr Unternehmen zu übertragen.
Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)
Themen
- Möglichkeiten des Arbeitsplatzes DATEV Mittelstand kennenlernen
- Übernahme eines Unternehmens von Ihrem Steuerberater
- Ergänzung und Pflege von Unternehmensstammdaten
- Stammdaten von Geschäftspartnern für einen effizienten Prozess im Rechnungswesen pflegen
- Überblick über die Möglichkeiten des Datenimports und -exports
- Kernprozesse der Buchführung mit DATEV kennenlernen
- Einstieg in das Buchen mit DATEV
- Buchen von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Buchen von Bank- und Kassenumsätzen – manuell und elektronisch
- Digitales Belegwesen
- Grundlagen zum Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
- Abstimmen und Auswerten der Buchführung (z. B. BWA)
- Meldungen an die Finanzbehörde
- Archivierung im DATEV-Rechenzentrum
- Arbeitsteiliger Einsatz und Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater
- Jahresübernahme
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse über Grundlagen der Buchführung
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Aileen Nisanci
Mitarbeiterin der DATEV eG
Torge Britschin
Berater für Rechnungswesen und digitale Buchführung
Termine
Hinweis
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.