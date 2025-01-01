Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die eigenen Programme oder Daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Nach dem Besuch des Seminars können Sie Mandanten und Stammdaten einrichten sowie eine Monatsbuchführung durchführen. Neben dem Buchen (inkl. Offener-Posten-Buchführung) lernen Sie das Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung kennen und anwenden.

Das Seminar bereitet Sie optimal auf den Umgang mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vor, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und jederzeit einen detaillierten Überblick über die Finanzlage des Unternehmens zu erhalten. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC und erhalten viele Tipps und Tricks. So bekommen Sie die Möglichkeit direkt im Programm Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihr Unternehmen zu übertragen.

Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)