Art.-Nr. 76137 |
Online-Seminar mit Übung
Art.-Nr. 70714 |
Präsenzseminar mit Übung

Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Starten Sie sicher in die Praxis der Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
  • Aufbau und Bedienung der Rechnungswesen-Komponente in DATEV Mittelstand Faktura
  • Buchungen erfassen
  • Buchführung auswerten und analysieren
  • Buchungsvereinfachungen nutzen
Einmalig
432,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 4 x 4 Std.

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die eigenen Programme oder Daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Nach dem Besuch des Seminars können Sie Mandanten und Stammdaten einrichten sowie eine Monatsbuchführung durchführen. Neben dem Buchen (inkl. Offener-Posten-Buchführung) lernen Sie das Abstimmen und Auswerten der Finanzbuchführung kennen und anwenden.

Das Seminar bereitet Sie optimal auf den Umgang mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vor, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und jederzeit einen detaillierten Überblick über die Finanzlage des Unternehmens zu erhalten. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC und erhalten viele Tipps und Tricks. So bekommen Sie die Möglichkeit direkt im Programm Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihr Unternehmen zu übertragen.

Wir empfehlen vorab den Besuch des Präsenzseminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger " (Art.-Nr. 70155)

Themen
  • Möglichkeiten des Arbeitsplatzes DATEV Mittelstand kennenlernen
  • Übernahme eines Unternehmens von Ihrem Steuerberater
  • Ergänzung und Pflege von Unternehmensstammdaten
  • Stammdaten von Geschäftspartnern für einen effizienten Prozess im Rechnungswesen pflegen
  • Überblick über die Möglichkeiten des Datenimports und -exports
  • Kernprozesse der Buchführung mit DATEV kennenlernen
    • Einstieg in das Buchen mit DATEV
    • Buchen von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Buchen von Bank- und Kassenumsätzen – manuell und elektronisch
    • Digitales Belegwesen
    • Grundlagen zum Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
    • Abstimmen und Auswerten der Buchführung (z. B. BWA)
    • Meldungen an die Finanzbehörde
    • Archivierung im DATEV-Rechenzentrum
  • Arbeitsteiliger Einsatz und Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater
  • Jahresübernahme
Details

Teilnehmerkreis

Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse über Grundlagen der Buchführung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Aileen Nisanci

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person

Torge Britschin

Berater für Rechnungswesen und digitale Buchführung

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 14.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 20.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Di, 21.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Mo, 27.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Di, 28.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 17.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 18.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Mi, 24.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Do, 25.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 76137 | Online-Seminar mit Übung

Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Starten Sie sicher in die Praxis der Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Einmalig
432,00 €
Termin buchen