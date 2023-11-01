Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Aufbau und Bedienung der Rechnungswesen-Komponente in DATEV Mittelstand Faktura
- Buchungen erfassen
- Buchführung auswerten und analysieren
- Buchungsvereinfachungen nutzen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Besonders häufig genutzte Auswertungen lernen Sie im Detail kennen, um die Ergebnisse der Buchführung zu interpretieren. Sie erhalten einen Überblick zur Nutzung der Buchungsvorschläge und der Arbeit mit digitalen Belegen.
Training online
Die Besonderheit bei einem Training online ist, dass ein Lernpfad Sie durch mehrere Lernabschnitte führt und Ihnen dadurch Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt gibt.
Bitte beachten Sie:
Für Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist dieses Angebot nicht geeignet. Hier empfehlen wir Ihnen das Training online „Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact “ (Art.-Nr. 78762).
Themen
- Stammdaten, Dokumentenablage, Sach- und Personenkonten
- DATEV Arbeitsplatz und Dokumentenablage
- Grundsätzliche Bedienung Rechnungswesen-Programm
- Sachkonten, Debitoren und Kreditoren
- Buchen
- DATEV-Buchungslogik
- Buchungssätze erfassen
- Offene-Posten-Buchführung
- Buchungen importieren
- Tipps zum Buchen, Auswertungen und Datenübermittlung
- Buchungen vereinfachen
- Buchführung auswerten
- Datenübermittlung an Finanzbehörden
- Überblick digitale Belege, Buchungsvorschläge, Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Wir empfehlen vorab den Besuch des Seminars „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger “ (Art.-Nr. 70155).
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Training online
Verfügbarkeit des Training online
Das Training online steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte der Kurs zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieser bereitgestellt wird.
Wo finden Sie das Training online?
Ihren gebuchten Kurs finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Was ist ein Training online?
Ein Training online ist ein interaktiver Selbstlernkurs, mit dem Sie Ihr Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ein Lernpfad führt Sie durch mehrere Lernabschnitte und gibt Ihnen Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt. Die Lernabschnitte enthalten einen vielseitigen Lernmedien-Mix aus Videos, Übungseinheiten und Tests. Nach Bestehen des Abschlusstest erhalten Sie Ihren persönlichen DATEV-Wissensnachweis.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Training online auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Wissensnachweis
Überprüfen Sie Ihren Lernerfolg mit einem Online-Abschlusstest: Dieser Test steht Ihnen am Ende des Kurses zur Verfügung und beinhaltet insgesamt 20 Multiple-Choice- oder Zuordnungsfragen. Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen DATEV Wissensnachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.