Besonders häufig genutzte Auswertungen lernen Sie im Detail kennen, um die Ergebnisse der Buchführung zu interpretieren. Sie erhalten einen Überblick zur Nutzung der Buchungsvorschläge und der Arbeit mit digitalen Belegen.

Training online

Die Besonderheit bei einem Training online ist, dass ein Lernpfad Sie durch mehrere Lernabschnitte führt und Ihnen dadurch Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt gibt.

Bitte beachten Sie:

Für Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist dieses Angebot nicht geeignet. Hier empfehlen wir Ihnen das Training online „Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact “ (Art.-Nr. 78762).