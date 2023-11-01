Arbeiten Sie sich in diesem Training online flexibel und praxisorientiert in das Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ein. Als Neuanwender lernen Sie die Rechnungswesen-Komponente von DATEV Mittelstand Faktura mit den wichtigsten Einstellungen und Stammdaten als Basis für die Buchführung kennen. Anschließend machen wir Sie mit praktischen Beispielen fit für die Buchungserfassung und geben Ihnen Tipps zur effizienten Bedienung der DATEV-Buchungszeile. Besonders häufig genutzte Auswertungen lernen Sie im Detail kennen, um die Ergebnisse der Buchführung zu interpretieren.

Training online

Die Besonderheit bei einem Training online ist, dass ein Lernpfad Sie durch mehrere Lernabschnitte führt und Ihnen dadurch Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt gibt.

Bitte beachten Sie:

Für Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ist dieses Angebot nicht geeignet. Hier empfehlen wir Ihnen das Präsenzseminar bzw. Training online „Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen“ (Art.-Nr. 70714).