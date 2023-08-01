Auftragswesen mit DATEV Mittelstand
- Einfache und sichere Abwicklung von Aufträgen
- Erstellung von Verkaufsbelegen Individuelle Anpassung von Belegen
- Individuelle Anpassung von Belegen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, wie Sie sich schnell in das Auftragswesen einarbeiten, damit Ihnen alles rund um die Abwicklung Ihrer Aufträge einfach und sicher von der Hand geht. Viele Tipps und Tricks zeigen Ihnen, wie Sie das Programm an Ihre betrieblichen Belange anpassen. Das Lernvideo unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten im Auftragswesen – von der Einrichtung der Stammdaten über die Erstellung der Verkaufsbelege bis hin zur E-Rechnung.
Themen
-
Neuanlage und Pflege von Geschäftspartnerstammdaten
-
Erstellen und Weiterführen von Verkaufsbelegen
-
Nutzung von Schnellinfos
-
Neuanlage und Pflege von Artikelstammdaten
-
E-Rechnung
-
Anpassen des Beleglayouts
-
Möglichkeiten individueller Felder
-
Belegabschluss – Rechnungen an die Finanzbuchführung übergeben
-
Auswertungen erstellen
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Finanzbuchführung in Unternehmen (DATEV Mittelstand Faktura, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen/Rechnungswesen compact)
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Felix Reck
Bachelor of Arts (B.A.) BWL/Dienstleistungsmanagement, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.