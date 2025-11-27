Art.-Nr. 78125 |
DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten in der Buchführung für selbstbuchende Unternehmen

Das Zusammenspiel von DATEV Unternehmen online und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im Unternehmen – So gehen Sie vor!
  • Belege digitalisieren und übertragen
  • Digitale Belege buchen
  • Kassenbuch online führen und buchen
  • Zahlungsvorschläge erstellen und in DATEV Bank online bereitstellen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie erfahren, wie Sie als selbstbuchendes Unternehmen DATEV Unternehmen online und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen für die Durchführung der Buchführung einsetzen.

In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung für ausgewählte Bereiche der Finanzbuchführung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online dabei bietet.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls werden Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisieren, Stammdaten bearbeiten, Belege buchen, Auswertungen digital versenden und Zahlungen in DATEV Unternehmen online freigeben. Dabei können Sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.

Themen

  • Überblick DATEV Unternehmen online

    • Rechteverwaltung und Login-Verfahren

    • Stammdaten

  • Bestandsanlage im Rechnungswesen mit Bestellvorgang und Einrichtung von DATEV Unternehmen online

  • Belege digitalisieren und übertragen – Alternativen

  • Digitales Belegbuchen mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

    • Voraussetzungen schaffen/Einstellungen vornehmen

    • Buchungserfassung

    • Kennenlernen der OCR-Erkennung

  • Kassenbuch online führen und Buchen der Kasse

  • Versenden von Auswertungen

  • Zahlungsvorschlag

    • Zahlungsvorschlag erstellen und nach DATEV Bank online hochladen

  • Einhaltung der GoBD sicher stellen

    • Belege festschreiben
Details

Teilnehmerkreis

Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Buchungserfahrung

Fachliche Voraussetzungen

Selbstbuchende Unternehmen mit Buchungserfahrung in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, die DATEV Unternehmen online einsetzen.

Das Seminar ist ebenfalls nicht geeignet für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
04103 Leipzig Alte Messe 6
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Do, 05.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

