DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten in der Buchführung für selbstbuchende Unternehmen
- Belege digitalisieren und übertragen
- Digitale Belege buchen
- Kassenbuch online führen und buchen
- Zahlungsvorschläge erstellen und in DATEV Bank online bereitstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erfahren, wie Sie als selbstbuchendes Unternehmen DATEV Unternehmen online und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen für die Durchführung der Buchführung einsetzen.
In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung für ausgewählte Bereiche der Finanzbuchführung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online dabei bietet.
Anhand eines durchgängigen Musterfalls werden Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisieren, Stammdaten bearbeiten, Belege buchen, Auswertungen digital versenden und Zahlungen in DATEV Unternehmen online freigeben. Dabei können Sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.
Themen
-
Überblick DATEV Unternehmen online
-
Rechteverwaltung und Login-Verfahren
-
Stammdaten
-
-
Bestandsanlage im Rechnungswesen mit Bestellvorgang und Einrichtung von DATEV Unternehmen online
-
Belege digitalisieren und übertragen – Alternativen
-
Digitales Belegbuchen mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
-
Voraussetzungen schaffen/Einstellungen vornehmen
-
Buchungserfassung
-
Kennenlernen der OCR-Erkennung
-
-
Kassenbuch online führen und Buchen der Kasse
-
Versenden von Auswertungen
-
Zahlungsvorschlag
- Zahlungsvorschlag erstellen und nach DATEV Bank online hochladen
-
Einhaltung der GoBD sicher stellen
- Belege festschreiben
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Buchungserfahrung
Fachliche Voraussetzungen
Selbstbuchende Unternehmen mit Buchungserfahrung in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, die DATEV Unternehmen online einsetzen.
Das Seminar ist ebenfalls nicht geeignet für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.