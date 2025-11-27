Sie erfahren, wie Sie als selbstbuchendes Unternehmen DATEV Unternehmen online und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen für die Durchführung der Buchführung einsetzen.

In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung für ausgewählte Bereiche der Finanzbuchführung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online dabei bietet.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls werden Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisieren, Stammdaten bearbeiten, Belege buchen, Auswertungen digital versenden und Zahlungen in DATEV Unternehmen online freigeben. Dabei können Sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.