DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender

Zweitägiges Grundlagenseminar zur Einarbeitung in DATEV Kostenrechnung classic anhand eines durchgängigen Musterfalls.
  • Von Standardlösungen bis zu individuellen Lösungen
  • Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Konten verteilen und Kostenstellen umlegen
  • Individuelle Auswertungen erstellen und analysieren
  • Zusätzliche Wahl von optionalen Themen durch die Teilnehmer
Einmalig
482,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

In dem zweitägigen Grundlagenseminar erarbeiten Sie die Lösungen der Kostenrechnung ausführlich von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.
Die Kostenrechnung stellt Unternehmensbereiche differenziert dar und analysiert die Zahlen der Finanzbuchführung. Sie erhalten detaillierte Informationen zur Kosten- und Erlösstruktur in Ihrem Unternehmen. Sie lernen anhand eines durchgängigen Musterfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an die jeweiligen Anforderungen im Unternehmen anzupassen. In zwei Seminartagen werden neben praktischen Übungen im Programm und Gruppenarbeiten die Programmfunktionen auch anhand von interaktiven Übungen vermittelt. Im Seminar arbeiten Sie mit einer digitalen Arbeitsunterlage.

Themen

  • Relevante theoretische Grundlagen der Kostenrechnung für dieses Seminar

  • Vorüberlegungen vor der Einrichtung einer Kostenrechnung

  • Anlage von Grundstammdaten der Kostenrechnung

  • Manuelle Erfassung von Buchungen mit Kostenstellen und automatische Aufteilung von Buchungen bzw. Kontenwerten

  • Zusammenfassung von Kostenstellen/Kostenträgern zu beliebigen Bereichen (mittels Konsolidierung)

  • Erstellung von individuellen Auswertungen mit Kostenstellen-Eigenschaften

  • Verrechnungen von Kostenstellen mit Hilfe von Umlagen und innerbetrieblichen Leistungen

Themenblöcke zur Auswahl* durch die Teilnehmer wie z. B.:

  • Weitere Kostenrechnung einrichten (Feld KOST2 nutzen)

  • Planwerte für einen Soll-Ist-Vergleich

  • Berechnung individueller betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

  • Bereitstellung der Kostenrechnungs-Auswertungen für DATEV Unternehmen online

  • Differenzen zwischen Finanzbuchführung und Kostenrechnung

  • Programmverbindung zur Anlagenbuchführung

  • DATEV Lohn und Gehalt / DATEV LODAS und DATEV Kostenrechnung

* Bitte beachten Sie, dass nicht alle Themenblöcke behandelt werden können. Die Abstimmung erfolgt im Seminar gemeinsam durch die Teilnehmer.

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic

  • Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic in Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in der Finanzbuchführung und der DATEV-Buchungslogik

  • Fachliche Vorkenntnisse in der Kosten- und Leistungsrechnung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 23.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mo, 30.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

