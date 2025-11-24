DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender
- Von Standardlösungen bis zu individuellen Lösungen
- Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Konten verteilen und Kostenstellen umlegen
- Individuelle Auswertungen erstellen und analysieren
- Zusätzliche Wahl von optionalen Themen durch die Teilnehmer
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In dem zweitägigen Grundlagenseminar erarbeiten Sie die Lösungen der Kostenrechnung ausführlich von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.
Die Kostenrechnung stellt Unternehmensbereiche differenziert dar und analysiert die Zahlen der Finanzbuchführung. Sie erhalten detaillierte Informationen zur Kosten- und Erlösstruktur in Ihrem Unternehmen. Sie lernen anhand eines durchgängigen Musterfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an die jeweiligen Anforderungen im Unternehmen anzupassen. In zwei Seminartagen werden neben praktischen Übungen im Programm und Gruppenarbeiten die Programmfunktionen auch anhand von interaktiven Übungen vermittelt. Im Seminar arbeiten Sie mit einer digitalen Arbeitsunterlage.
Themen
Relevante theoretische Grundlagen der Kostenrechnung für dieses Seminar
Vorüberlegungen vor der Einrichtung einer Kostenrechnung
Anlage von Grundstammdaten der Kostenrechnung
Manuelle Erfassung von Buchungen mit Kostenstellen und automatische Aufteilung von Buchungen bzw. Kontenwerten
Zusammenfassung von Kostenstellen/Kostenträgern zu beliebigen Bereichen (mittels Konsolidierung)
Erstellung von individuellen Auswertungen mit Kostenstellen-Eigenschaften
Verrechnungen von Kostenstellen mit Hilfe von Umlagen und innerbetrieblichen Leistungen
Themenblöcke zur Auswahl* durch die Teilnehmer wie z. B.:
Weitere Kostenrechnung einrichten (Feld KOST2 nutzen)
Planwerte für einen Soll-Ist-Vergleich
Berechnung individueller betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
Bereitstellung der Kostenrechnungs-Auswertungen für DATEV Unternehmen online
Differenzen zwischen Finanzbuchführung und Kostenrechnung
Programmverbindung zur Anlagenbuchführung
DATEV Lohn und Gehalt / DATEV LODAS und DATEV Kostenrechnung
* Bitte beachten Sie, dass nicht alle Themenblöcke behandelt werden können. Die Abstimmung erfolgt im Seminar gemeinsam durch die Teilnehmer.
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic
Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic in Unternehmen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Finanzbuchführung und der DATEV-Buchungslogik
Fachliche Vorkenntnisse in der Kosten- und Leistungsrechnung
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
