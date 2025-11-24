DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender

In dem zweitägigen Grundlagenseminar erarbeiten Sie die Lösungen der Kostenrechnung ausführlich von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.

Die Kostenrechnung stellt Unternehmensbereiche differenziert dar und analysiert die Zahlen der Finanzbuchführung. Sie erhalten detaillierte Informationen zur Kosten- und Erlösstruktur in Ihrem Unternehmen. Sie lernen anhand eines durchgängigen Musterfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an die jeweiligen Anforderungen im Unternehmen anzupassen. In zwei Seminartagen werden neben praktischen Übungen im Programm und Gruppenarbeiten die Programmfunktionen auch anhand von interaktiven Übungen vermittelt. Im Seminar arbeiten Sie mit einer digitalen Arbeitsunterlage.