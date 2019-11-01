Art.-Nr. 77796 |
DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender - Überblick

Sie erhalten einen Überblick, wie Sie die DATEV Kosten- und Leistungsrechnung lesen, einrichten und optimieren.
  • Buchen mit Kostenstellen
  • Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Konten verteilen und Kostenstellen umlegen
  • Auswertungen erstellen und analysieren
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 11/2019
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Das einstündige Lernvideo bietet einen kompakten Einstieg, wie Sie eine Kostenrechnung optimal und einfach mit dem DATEV-Programm erfassen und in der Praxis umsetzen.

Die Kostenrechnung stellt Unternehmensbereiche differenziert dar und analysiert die Zahlen der Finanzbuchführung. In unserem Lernvideo online geben wir Ihnen einen Überblick, wie Sie mit DATEV Kostenrechnung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können. Anhand eines Musterfalls lernen Sie, die Kostenrechnung einzurichten, Auswertungen zu erstellen und diese zu anlysieren.
Eine ausführliche Programmschulung erhalten Sie im zweitägigen Präsenzseminar (Art.-Nr. 70346).

Themen

  • Vorteile der Kostenrechnung

  • Einrichtung von DATEV Kostenrechnung

  • Kostenstellen sinnvoll definieren

  • Umlage der allgemeinen Kostenstelle

  • Exkurs: Hinterlegung der Kostenrechnung in Lohn und Gehalt

  • Buchen mit Kostenstellen

  • Auswertungen erstellen und analysieren

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic

  • Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic in Unternehmen

Voraussetzungen

  • Kenntnisse in der Finanzbuchführung und der DATEV-Buchungslogik

  • Fachliche Vorkenntnisse in der Kosten- und Leistungsrechnung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Stefan Hoffmann

Stefan Hoffmann

Steuerfachangestellter

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

