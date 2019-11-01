DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender - Überblick
- Buchen mit Kostenstellen
- Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Konten verteilen und Kostenstellen umlegen
- Auswertungen erstellen und analysieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das einstündige Lernvideo bietet einen kompakten Einstieg, wie Sie eine Kostenrechnung optimal und einfach mit dem DATEV-Programm erfassen und in der Praxis umsetzen.
Die Kostenrechnung stellt Unternehmensbereiche differenziert dar und analysiert die Zahlen der Finanzbuchführung. In unserem Lernvideo online geben wir Ihnen einen Überblick, wie Sie mit DATEV Kostenrechnung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können. Anhand eines Musterfalls lernen Sie, die Kostenrechnung einzurichten, Auswertungen zu erstellen und diese zu anlysieren.
Eine ausführliche Programmschulung erhalten Sie im zweitägigen Präsenzseminar (Art.-Nr. 70346).
Themen
Vorteile der Kostenrechnung
Einrichtung von DATEV Kostenrechnung
Kostenstellen sinnvoll definieren
Umlage der allgemeinen Kostenstelle
Exkurs: Hinterlegung der Kostenrechnung in Lohn und Gehalt
Buchen mit Kostenstellen
Auswertungen erstellen und analysieren
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic
Neuanwender von DATEV Kostenrechnung classic in Unternehmen
Voraussetzungen
Kenntnisse in der Finanzbuchführung und der DATEV-Buchungslogik
Fachliche Vorkenntnisse in der Kosten- und Leistungsrechnung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Stefan Hoffmann
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.