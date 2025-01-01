Art.-Nr. 77854 |
DATEV-Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel

Optimierung anlagenbuchführungsrelevanter Vorgänge – integrieren Sie Ihr Anlagenvermögen komfortabel in die Finanzbuchführung!
  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
  • Auswertungen erstellen
  • Abschreibungen in die Finanzbuchführung übergeben
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 01/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Lernvideo online erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.

Das Lernvideo bietet einen kompakten Einstieg in das DATEV-Programm Anlagenbuchführung. Sie lernen, ein Anlagevermögen buchungstechnisch so zu erfassen, dass Sie die gebündelten Informationen optimal in die Finanzbuchführung eingliedern und nutzen können.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten

  • Kennenlernen der wichtigsten Programmfunktionen

  • Inventare erfassen und Bewegungen anlegen

  • Inventarübersicht auswerten

  • Auswertungen erstellen

  • Abschreibungen übergeben und Informationen optimal in der Finanzbuchführung nutzen

Details

Teilnehmerkreis

Neuanwender der DATEV-Programme Anlagenbuchführung und Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen

Voraussetzungen

Theoretische Grundkenntnisse in der Anlagenbuchführung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Marina Gnatowski

Marina Gnatowski

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

