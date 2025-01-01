DATEV-Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel

Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Lernvideo online erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.

Das Lernvideo bietet einen kompakten Einstieg in das DATEV-Programm Anlagenbuchführung. Sie lernen, ein Anlagevermögen buchungstechnisch so zu erfassen, dass Sie die gebündelten Informationen optimal in die Finanzbuchführung eingliedern und nutzen können.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.