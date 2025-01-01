DATEV-Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel
- Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
- Auswertungen erstellen
- Abschreibungen in die Finanzbuchführung übergeben
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Lernvideo online erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.
Das Lernvideo bietet einen kompakten Einstieg in das DATEV-Programm Anlagenbuchführung. Sie lernen, ein Anlagevermögen buchungstechnisch so zu erfassen, dass Sie die gebündelten Informationen optimal in die Finanzbuchführung eingliedern und nutzen können.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
-
Kennenlernen der wichtigsten Programmfunktionen
-
Inventare erfassen und Bewegungen anlegen
-
Inventarübersicht auswerten
-
Auswertungen erstellen
-
Abschreibungen übergeben und Informationen optimal in der Finanzbuchführung nutzen
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender der DATEV-Programme Anlagenbuchführung und Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
Voraussetzungen
Theoretische Grundkenntnisse in der Anlagenbuchführung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Marina Gnatowski
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.