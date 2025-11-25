DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel
- Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
- Auswertungen erstellen
- Abschreibungen in die Finanzbuchführung übergeben
Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.
Sie lernen, selbständig Inventare direkt aus dem Buchführungsprozess zu erfassen, die Bearbeitung des Anlagevermögens durchzuführen sowie die Abstimmung bis zur fertigen Auswertung ablauforientiert abzuwickeln. Durch die Bearbeitung von Musterfällen am PC gehen Sie nochmal vertiefend auf die einzelnen Themen ein und festigen somit Ihr neu erworbenes Wissen.
-
Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
-
Kennenlernen der wichtigsten Programmfunktionen
-
Bewegungen wie Nachaktivierungen, Abgang, Umbuchung und Skonti
-
Inventare erfassen und Inventarübersicht auswerten
-
Übernahme von Inventaren aus Buchungsstapeln
-
Kontenvorbelegungen
-
Abschreibungen an die Finanzbuchführung übergeben
Teilnehmerkreis
- Neuanwender der DATEV-Programme Anlagenbuchführung und Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Theoretische Grundkenntnisse in der Anlagenbuchführung
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.