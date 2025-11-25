Art.-Nr. 77854 |
DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel

Optimierung anlagenbuchführungsrelevanter Vorgänge - integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung!
  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
  • Auswertungen erstellen
  • Abschreibungen in die Finanzbuchführung übergeben
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.

Sie lernen, selbständig Inventare direkt aus dem Buchführungsprozess zu erfassen, die Bearbeitung des Anlagevermögens durchzuführen sowie die Abstimmung bis zur fertigen Auswertung ablauforientiert abzuwickeln. Durch die Bearbeitung von Musterfällen am PC gehen Sie nochmal vertiefend auf die einzelnen Themen ein und festigen somit Ihr neu erworbenes Wissen.

Themen

  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten

  • Kennenlernen der wichtigsten Programmfunktionen

  • Bewegungen wie Nachaktivierungen, Abgang, Umbuchung und Skonti

  • Inventare erfassen und Inventarübersicht auswerten

  • Übernahme von Inventaren aus Buchungsstapeln

  • Kontenvorbelegungen

  • Abschreibungen an die Finanzbuchführung übergeben

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender der DATEV-Programme Anlagenbuchführung und Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Theoretische Grundkenntnisse in der Anlagenbuchführung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

