DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel

Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.

Sie lernen, selbständig Inventare direkt aus dem Buchführungsprozess zu erfassen, die Bearbeitung des Anlagevermögens durchzuführen sowie die Abstimmung bis zur fertigen Auswertung ablauforientiert abzuwickeln. Durch die Bearbeitung von Musterfällen am PC gehen Sie nochmal vertiefend auf die einzelnen Themen ein und festigen somit Ihr neu erworbenes Wissen.