DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel

Optimierung anlagenbuchführungsrelevanter Vorgänge – integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung!
  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten
  • Auswertungen erstellen
  • Abschreibungen in die Finanzbuchführung übergeben
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung! In dem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Anlagenbuchführung den größtmöglichen Nutzen für Ihre Arbeitsabläufe erzielen können.

Sie lernen, selbständig Inventare direkt aus dem Buchführungsprozess zu erfassen, die Bearbeitung des Anlagevermögens durchzuführen sowie die Abstimmung bis zur fertigen Auswertung ablauforientiert abzuwickeln. Durch die Bearbeitung von Musterfällen in DATEV-Anlagenbuchführung gehen Sie nochmal vertiefend auf die einzelnen Themen ein und festigen somit Ihr neu erworbenes Wissen.

Themen

  • Anlagenbuchführung anlegen und verwalten

  • Kennenlernen der wichtigsten Programmfunktionen

  • Bewegungen wie Nachaktivierung, Abgang, Umbuchung und Skonti

  • Inventare erfassen und Inventarübersicht auswerten

  • Übernahme von Inventaren aus Buchungsstapeln

  • Kontenvorbelegungen

  • Abschreibungen an die Finanzbuchführung übergeben

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender der DATEV-Programme Anlagenbuchführung und Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Theoretische Grundkenntnisse in der Anlagenbuchführung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

