Einrichtung und Optimierung der Kostenrechnung für Kanzleien

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre individuelle Kostenrechnung von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.

Sie lernen anhand eines eigenen Praxisfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an Ihren Bedarf anzupassen. Sie erhalten praxisnahe Tipps zur individuellen Nutzung.

Bei einer bestehenden Lösung bringen wir Sie auf den aktuellen Stand des Programms und erarbeiten mit Ihnen den optimalen Einsatz.

Beratungsziel

Wir machen Sie fit zum Thema Kostenrechnung. Nach der Beratung können Sie eigenständig Programmlösungen zur Kostenrechnung einrichten und wissen, wie Sie Ihre Lösung auf Ihren Bedarf ausgerichtet einsetzen und nutzen können.