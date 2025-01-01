Einrichtung und Optimierung der Kostenrechnung für Kanzleien

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre individuelle Kostenrechnung von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.

Sie lernen anhand eines eigenen Praxisfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an Ihren Bedarf anzupassen. Sie erhalten praxisnahe Tipps zur individuellen Nutzung.

Bei einer bestehenden Lösung bringen wir Sie auf den aktuellen Stand des Programms und erarbeiten mit Ihnen den optimalen Einsatz.