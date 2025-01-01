Art.-Nr. 78125 |
DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten in der Buchführung für selbstbuchende Unternehmen

Das Zusammenspiel von DATEV Unternehmen online und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im Unternehmen – So gehen Sie vor!
  • Belege digitalisieren und übertragen
  • Digitale Belege buchen
  • Kassenbuch online führen und buchen
  • Zahlungsvorschläge erstellen und in DATEV Bank online bereitstellen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die eigenen Programme oder Daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung für ausgewählte Bereiche der Finanzbuchführung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online dabei bietet.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls werden Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisieren, Stammdaten bearbeiten, Belege buchen, Auswertungen digital versenden und Zahlungen in DATEV Unternehmen online freigeben. Dabei können Sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.

Themen

  • Überblick DATEV Unternehmen online

    • Rechteverwaltung und Login-Verfahren

    • Stammdaten

  • Bestandsanlage im Rechnungswesen mit Bestellvorgang und Einrichtung von DATEV Unternehmen online

  • Belege digitalisieren und übertragen – Alternativen

  • Digitales Belegbuchen mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

    • Voraussetzungen schaffen/Einstellungen vornehmen

    • Buchungserfassung

    • Kennenlernen der OCR-Erkennung

  • Kassenbuch online führen und Buchen der Kasse

  • Versenden von Auswertungen

  • Zahlungsvorschlag

    • Zahlungsvorschlag erstellen und nach DATEV Bank online hochladen

  • Einhaltung der GoBD sicher stellen

    • Belege festschreiben
Details

Teilnehmerkreis

Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Buchungserfahrung

Fachliche Voraussetzungen

Selbstbuchende Unternehmen mit Buchungserfahrung in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, die DATEV Unternehmen online einsetzen.

Das Seminar ist ebenfalls nicht geeignet für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact.

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Daniel Struckmeyer

Daniel Struckmeyer

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 15.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

