Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die eigenen Programme oder Daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung für ausgewählte Bereiche der Finanzbuchführung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online dabei bietet.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls werden Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisieren, Stammdaten bearbeiten, Belege buchen, Auswertungen digital versenden und Zahlungen in DATEV Unternehmen online freigeben. Dabei können Sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.