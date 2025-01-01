Die Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt Kanzleien und deren Mandanten sowie Unternehmer umfassend bei unternehmerischen Entscheidungen.

Womit wird das Geld verdient, was sind die Kostentreiber? Welche Geschäftsbereiche sind rentabel? Kostenrechnung classic stellt die betrieblichen Vorgänge im Unternehmen transparent dar. Die Abbildung der Kosten- und Leistungsströme einzelner Unternehmensbereiche zeigt frühzeitig Trends oder Schwachstellen. Mit Hilfe von Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleich und Nachkalkulation können Sie den wirtschaftlichen Erfolg analysieren und steuern.

Als Zusatzmodul ist Kostenrechnung classic in den Prozess Buchführung integriert und ergänzt optimal Kanzlei-Rechnungswesen sowie alle Varianten von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.