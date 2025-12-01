DATEV stellt zum 31.12.2025 für das Produkt DATEV Unternehmensplanung, Art.-Nr. 41401, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein. Die Einstellung umfasst auch die Module Unternehmensprognose und Personalkostenplanung.

Archivieren Sie in bestehenden Planungsfällen bis spätestens Dezember 2025 die relevanten Auswertungen.

Weitere Informationen zur Umstellung von Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage.