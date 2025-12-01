Einstellung zum 31.12.2025
DATEV stellt zum 31.12.2025 für das Produkt DATEV Unternehmensplanung, Art.-Nr. 41401, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein. Die Einstellung umfasst auch die Module Unternehmensprognose und Personalkostenplanung.
Archivieren Sie in bestehenden Planungsfällen bis spätestens Dezember 2025 die relevanten Auswertungen.
Weitere Informationen zur Umstellung von Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage.
Alternativen
Als Alternative bietet DATEV seit 01.07.2024 die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung an. DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil von Wirtschaftsberatung classic.
Der darin enthaltene Planungsteil ermöglicht die Erstellung einer Erfolgs- und Liquiditätsplanung. Der Planungsteil wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Einen Produktvergleich von Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung finden Sie hier.
Gründe für die Einstellung
- Technisch veraltete Anwendung
- Vermeidung von doppeltem Pflegeaufwand für die gesetzlichen Änderungen
- Neue modernere Alternative (Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung) vorhanden
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Programmservice Wirtschaftsberatung.