Die Änderung betrifft nur Mandanten, bei welchen Digitale Personalakte in DATEV Belege online im Einsatz ist. In diesen Beständen können bis zum 30.06.2025 Lohnunterlagen bearbeitet und verwaltet werden.

Ab dem 01.07.2025 ist die Dokumentenablage in Digitale Personalakte aus dem Lohnprogramm nicht mehr möglich und damit auch die Archivierung der zugeordneten, prüfungsrelevanten Dokumente in Digitale Personalakte.

Alle Kunden, die DATEV Unternehmen online ab dem 01.08.2024 bestellen und/oder einen Mandantenbestand für DATEV Belege online anlegen, erhalten keinen Zugriff auf die Funktionalität Digitale Personalakte. Ab dem 01.08.2024 ist es nicht mehr möglich, Digitale Personalakte für einen Mandantenbestand neu einzurichten.