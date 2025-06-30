Einstellung zum 30.06.2025
DATEV stellt zum 30.06.2025 die Funktionalität Digitale Personalakte in folgenden Programmen die Weiterentwicklung, Pflege und den Service ein:
- DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 95138
- LODAS classic, Art.-Nr. 41877
- LODAS comfort Art.-Nr. 41996
- Lohn und Gehalt classic Art.-Nr. 41842
- Lohn und Gehalt comfort Art.-Nr. 41845
Bitte beachten Sie
Die Änderung betrifft nur Mandanten, bei welchen Digitale Personalakte in DATEV Belege online im Einsatz ist. In diesen Beständen können bis zum 30.06.2025 Lohnunterlagen bearbeitet und verwaltet werden.
Ab dem 01.07.2025 ist die Dokumentenablage in Digitale Personalakte aus dem Lohnprogramm nicht mehr möglich und damit auch die Archivierung der zugeordneten, prüfungsrelevanten Dokumente in Digitale Personalakte.
Alle Kunden, die DATEV Unternehmen online ab dem 01.08.2024 bestellen und/oder einen Mandantenbestand für DATEV Belege online anlegen, erhalten keinen Zugriff auf die Funktionalität Digitale Personalakte. Ab dem 01.08.2024 ist es nicht mehr möglich, Digitale Personalakte für einen Mandantenbestand neu einzurichten.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir Ihnen DATEV Personal.
DATEV Personal bündelt als neues Produkt alle zukünftigen Funktionen der Personalwirtschaft, welche die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung erleichtern.
DATEV Personalakte ist der erste Bestandteil von DATEV Personal. Sie haben die Möglichkeit, mithilfe eines Umstellungsassistenten alle Mandantenbestände in Digitale Personalakte flexibel auf DATEV Personalakte umzustellen.
Mit DATEV Personalakte können Sie Ihre Lohnunterlagen sicher hochladen und verwalten.
Sie können DATEV Personal zu Ihrem bestehenden Vertrag für DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal Add-on bestellen.
Gründe für die Einstellung
- DATEV bietet mit DATEV Personal neue, cloudbasierte Funktionalitäten für die sichere, digitale Zusammenarbeit im Bereich Lohnabrechnung
- Technische Restriktionen bei Digitale Personalakte ermöglichen keine Modernisierung der Funktionalitäten.
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu LODAS: lodas@service.datev.de
Bei Fragen zu Lohn und Gehalt: lohn-gehalt@service.datev.de