DATEV nimmt zum 31.12.2026 ab dem Besteuerungszeitraum 2026 die EÜR-Funktionalität (Anlage EÜR, AVEÜR, SZ, SE, AVSE, ER und LuF) aus den On-Premises-Programmen Einkommensteuer, ESt beschränkte Steuerpflicht und Gesonderte – und einheitliche - Feststellung heraus.Die genannten Programme sind Bestandteil der Programmpakete Einkommensteuer classic (Art.-Nr. 40895) und Einkommensteuer comfort (Art.-Nr. 41973).

Ab dem Besteuerungszeitraum 2026 steht für die EÜR-Funktionalität ausschließlich die Cloud-Anwendung EÜR Steuern zur Verfügung. Diese ist ebenfalls Bestandteil der Programmpakete Einkommensteuer classic (Art.-Nr. 40895) und Einkommensteuer comfort (Art.-Nr. 41973).