Als Alternative empfehlen wir Ihnen DATEV Personal.

DATEV Personal bündelt als neues Produkt alle zukünftigen Funktionen der Personalwirtschaft, welche die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung erleichtern.

Ab voraussichtlich Q2/2025 werden die erforderlichen Funktionen für den Wechsel auf DATEV Personal verfügbar sein. Dazu gehören die Erfassung von Monatsdaten und Stammdaten. Verfolgen Sie die Entwicklung von DATEV Personal auch auf der Seite Ausblick.