Einstellung zum 30.09.2025
DATEV stellt zum 30.09.2025 für die Funktionalität LODAS Vorerfassung online und Lohn und Gehalt Vorerfassung online im Programm DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 95138, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Zum 30.09.2025 werden die beiden Funktionalitäten LODAS Vorerfassung online und Lohn und Gehalt Vorerfassung online in DATEV Unternehmen online eingestellt. Eine weitere Vorerfassung von abrechnungsrelevanten Daten ist dann nicht mehr möglich.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir Ihnen DATEV Personal.
DATEV Personal bündelt als neues Produkt alle zukünftigen Funktionen der Personalwirtschaft, welche die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung erleichtern.
Ab voraussichtlich Q2/2025 werden die erforderlichen Funktionen für den Wechsel auf DATEV Personal verfügbar sein. Dazu gehören die Erfassung von Monatsdaten und Stammdaten. Verfolgen Sie die Entwicklung von DATEV Personal auch auf der Seite Ausblick.
Gründe für die Einstellung
- technische Restriktionen
- neue modernere Alternative
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Leistungsänderung LODAS Vorerfassung online / Lohn und Gehalt Vorerfassung online“ an Ihren Programmservice LODAS bzw. Lohn und Gehalt.