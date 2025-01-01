Einstellung zum 31.08.2026
DATEV stellt zum 31.08.2026 das Produkt DATEV Personal-Managementsystem comfort / comfort plus ein. Damit enden auch Weiterentwicklung, Pflege und Service.
Alternativen
Wir empfehlen folgende alternative Anbieter:
- VEDA HR Manager
- HRworks
- rexx Systems
Gründe für die Einstellung
Im Rahmen der Umstellung auf cloudbasierte Lösungen passen wir unser Portfolio bzgl. den vor- und nachgelagerten Systeme der Lohnabrechnung an. Daher wird es für DATEV Personal-Managementsystem comfort (plus) kein direktes Nachfolgeprodukt von DATEV geben. Wir setzen hier zukünftig auf Lösungen von Drittanbietern im DATEV-Ökosystem – inklusive Schnittstellen zur DATEV Lohnabrechnung.
Haben Sie Fragen?
Bitte informieren Sie sich hier zu den alternativen Anbietern. Bei Fragen zu deren Lösungsangeboten wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Anbieter.
Wenn Sie Fragen zum Produktausstieg an DATEV haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an PMScomfort-Produktausstieg@datev.de