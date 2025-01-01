Der DATEV-Vertrag zu DATEV Personal-Managementsystem comfort / comfort plus endet spätestens zum 31.08.2026. Nach diesem Datum kann das Produkt nicht mehr verwendet werden!

Informieren Sie sich frühzeitig über eine passende alternative Lösung und planen Sie Ihre Umstellung.

Die Anforderungen im Personalmanagement sind sehr vielfältig. Daher ist die Auswahl und Einführung der passenden Softwarelösung eine sehr individuelle Entscheidung, die eine hinreichende Planungs- und Umstellungsphase erfordert.

Als Anwender DATEV Personal-Managementsystem comfort / comfort plus profitieren Sie aktuell von einer sehr guten Integration mit der DATEV Lohnabrechnung.

Mit dem Wechsel in eines der Lösungsangebote der nachfolgend genannten Anbieter erhalten Sie auch zukünftig ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen Lohnabrechnung und Personalmanagement.

Nutzen Sie deshalb am besten eine der folgenden Umstiegsoptionen: