Die Datenbestände von Auftragswesen online können mit Hilfe eines Umstellungsdialogs auf DATEV Auftragswesen next umgestellt werden.

Der Umstieg auf DATEV Auftragswesen next muss bis spätestens 31.12.2024 erfolgen. Alle Kunden von DATEV Auftragswesen online erhalten gesonderte Informationen zum Umstieg.