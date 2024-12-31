Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 das Produkt DATEV Auftragswesen online, Art.-Nr. 95195, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Der Zugriff auf DATEV Auftragswesen online ist ab 01.01.2025 nicht mehr möglich.
Bitte beachten Sie
Die Datenbestände von Auftragswesen online können mit Hilfe eines Umstellungsdialogs auf DATEV Auftragswesen next umgestellt werden.
Der Umstieg auf DATEV Auftragswesen next muss bis spätestens 31.12.2024 erfolgen. Alle Kunden von DATEV Auftragswesen online erhalten gesonderte Informationen zum Umstieg.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir Ihnen
- DATEV Auftragswesen next
Auftragswesen online ist ab dem genannten Zeitpunkt nicht mehr Bestandteil des DATEV Basis-Angebots. Der Vertrag zu DATEV Auftragswesen next ist jedoch auch außerhalb des DATEV Basis-Angebots für unsere Mitglieder kostenlos.
Gründe für die Einstellung
- Mit DATEV Auftragswesen next steht eine moderne Alternative zur Verfügung
- Eine Modernisierung von DATEV Auftragswesen online und die Implementierung neuer Funktionen wie E-Rechnung ist nicht mehr wirtschaftlich
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Abkündigung DATEV Auftragswesen online“ an Ihren Programmservice DATEV Auftragswesen online.