Der Import von Fremddaten in Abschlussprüfung classic und comfort sowie in DATEV Konsolidierung wird auch nach dem 31.12.2025 möglich sein.

Die Wertaufbereitung von Fremddaten in Abschlussprüfung sowie in DATEV Konsolidierung wird ausschließlich auf der Basis von Zuordnungstabellen durchgeführt. Durch die sukzessive Einstellung der Wartung und Bereitstellung von gesetzlich aktuellen Standardzuordnungstabellen ab dem Geschäftsjahr 2026 fehlt ab diesem Zeitpunkt die Grundlage zur gesetzlich aktuellen Wertaufbereitung der importierten Fremddaten.

Infolgedessen entstehen Einschränkungen bei der Übermittlung von Jahresabschlüssen auf Basis von Zuordnungstabellen:

Einschränkungen ab Geschäftsjahr 2026 (Wirtschaftsjahresbeginn ab 01.01.2026): Die Übermittlung der E-Bilanz und die Übermittlung des Digitalen Finanzberichts auf der Basis von Zuordnungstabellen ist nicht mehr möglich.

Einschränkungen ab Geschäftsjahr 2027 (Wirtschaftsjahresbeginn ab 01.01.2027): Die Übermittlung an das Unternehmensregister (EHUG) auf der Basis von Zuordnungstabellen ist nicht mehr möglich.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 ist die Übermittlung des Jahresabschlusses ohne Einschränkung nur noch möglich, wenn die Fremddaten in Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis von Kontenzwecken aufbereitet werden.