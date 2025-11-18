Fremddatenübernahme aus DATEV Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Analyse der Bestände in Abschlussprüfung (FDI-Analyse) und Voraussetzungen für die Übernahme
- Verwendung SKR99 in Kanzlei-Rechnungswesen als Datenbasis für die Abschlussprüfung
- Überleitung der Konten auf Kontenzwecke, Import Summen und Saldenliste und Kontenzwecke
- Besonderheit beim Arbeiten mit Beständen aus Kanzlei-Rechnungswesen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie die Übernahme der Datenbestände aus DATEV Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erfolgt. Die neuen Tools werden ausführlich beschrieben und Entscheidungshilfen für die Anlage von Beständen in Rechnungswesen angeboten.
Nach dem Import der Bestände in Kanzlei-Rechnungswesen stehen die Schnittstellen zu EHUG, E-Bilanz und DiFi uneingeschränkt zur Verfügung. Buchungen, die in Kanzlei-Rechnungswesen in Vorläufen gemacht werden, können anschließend in Abschlussprüfung verwaltet werden.
Bitte beachten Sie:
Der Fremddatenimport in Abschlussprüfung classic/comfort bleibt weiterhin für Bilanz und GuV-Aufbereitung sowie zur Erfassung von Buchungen aktiv.
Die Übermittlung einer E-Bilanz aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2025 letztmalig möglich. Die Übermittlung an den Bundesanzeiger aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2026 letztmalig möglich.
Themen
-
Analyse der Bestände in Abschlussprüfung (FDI-Analyse) mit Entscheidungshilfen für die Übernahme
-
Voraussetzungen für die Übernahme
-
Erzeugen einer Überleitung der Konten auf Kontenzwecke per Drag & Drop
-
Anlage von Buchführungsbeständen in Kanzlei-Rechnungswesen mit der Entscheidung:
-
Verwendung eines reinen SKR (z. B. SKR04)
-
Verwendung eines SKR mit Überleitung
-
Nutzung des Importformats SKR99
-
-
Import der Summen und Saldenliste – Bearbeitung des Buchungsstapels
-
Import der Kontenzwecke/nachträgliche Veränderung
-
Eröffnung der Bilanz
-
Jahresübernahme in Kanzlei-Rechnungswesen
-
Buchungen in Vorläufen
-
Verwaltung der Buchungen im Buchungsviewer der Abschlussprüfung
-
Besonderheit in der Abschlussprüfung bei dem Arbeiten mit Beständen aus Kanzlei-Rechnungswesen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung classic/comfort
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Mathias Lutz
Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG
