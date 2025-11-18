In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie die Übernahme der Datenbestände aus DATEV Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erfolgt. Die neuen Tools werden ausführlich beschrieben und Entscheidungshilfen für die Anlage von Beständen in Rechnungswesen angeboten.

Nach dem Import der Bestände in Kanzlei-Rechnungswesen stehen die Schnittstellen zu EHUG, E-Bilanz und DiFi uneingeschränkt zur Verfügung. Buchungen, die in Kanzlei-Rechnungswesen in Vorläufen gemacht werden, können anschließend in Abschlussprüfung verwaltet werden.

Bitte beachten Sie:

Der Fremddatenimport in Abschlussprüfung classic/comfort bleibt weiterhin für Bilanz und GuV-Aufbereitung sowie zur Erfassung von Buchungen aktiv.

Die Übermittlung einer E-Bilanz aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2025 letztmalig möglich. Die Übermittlung an den Bundesanzeiger aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2026 letztmalig möglich.