Neue Tools zur Übernahme der Datenbestände aus Abschlussprüfung nach Kanzlei-Rechnungswesen sowie Entscheidungshilfen
  • Analyse der Bestände in Abschlussprüfung (FDI-Analyse) und Voraussetzungen für die Übernahme
  • Verwendung SKR99 in Kanzlei-Rechnungswesen als Datenbasis für die Abschlussprüfung
  • Überleitung der Konten auf Kontenzwecke, Import Summen und Saldenliste und Kontenzwecke
  • Besonderheit beim Arbeiten mit Beständen aus Kanzlei-Rechnungswesen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie die Übernahme der Datenbestände aus DATEV Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erfolgt. Die neuen Tools werden ausführlich beschrieben und Entscheidungshilfen für die Anlage von Beständen in Rechnungswesen angeboten.

Nach dem Import der Bestände in Kanzlei-Rechnungswesen stehen die Schnittstellen zu EHUG, E-Bilanz und DiFi uneingeschränkt zur Verfügung. Buchungen, die in Kanzlei-Rechnungswesen in Vorläufen gemacht werden, können anschließend in Abschlussprüfung verwaltet werden.

Bitte beachten Sie:

Der Fremddatenimport in Abschlussprüfung classic/comfort bleibt weiterhin für Bilanz und GuV-Aufbereitung sowie zur Erfassung von Buchungen aktiv.

Die Übermittlung einer E-Bilanz aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2025 letztmalig möglich. Die Übermittlung an den Bundesanzeiger aus Abschlussprüfung ist für das Wirtschaftsjahr/Prüfungsjahr 2026 letztmalig möglich.

Themen

  • Analyse der Bestände in Abschlussprüfung (FDI-Analyse) mit Entscheidungshilfen für die Übernahme

  • Voraussetzungen für die Übernahme

  • Erzeugen einer Überleitung der Konten auf Kontenzwecke per Drag & Drop

  • Anlage von Buchführungsbeständen in Kanzlei-Rechnungswesen mit der Entscheidung:

    • Verwendung eines reinen SKR (z. B. SKR04)

    • Verwendung eines SKR mit Überleitung

    • Nutzung des Importformats SKR99

  • Import der Summen und Saldenliste – Bearbeitung des Buchungsstapels

  • Import der Kontenzwecke/nachträgliche Veränderung

  • Eröffnung der Bilanz

  • Jahresübernahme in Kanzlei-Rechnungswesen

  • Buchungen in Vorläufen

  • Verwaltung der Buchungen im Buchungsviewer der Abschlussprüfung

  • Besonderheit in der Abschlussprüfung bei dem Arbeiten mit Beständen aus Kanzlei-Rechnungswesen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung classic/comfort
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Mathias Lutz

Mathias Lutz

Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Preise

