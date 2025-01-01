DATEV Info online: Übermittlung von EHUG/E-Bilanz aus Abschlussprüfung fallen weg-Was kann ich tun?

Der Fremddatenimport von Abschlussprüfung classic/comfort wird sowohl für die Erstellung als auch für die Prüfung von Jahresabschlüssen eingesetzt.

Die Funktionalität bleibt erhalten. Allerdings werden die Schnittstellen aus Abschlussprüfung zu E-Bilanz sowie für DiFin letztmalig für die Wirtschaftsjahre 2025 für die Übermittlung zur Verfügung gestellt. Für den Bundesanzeiger wird die Übermittlung letztmalig für die Wirtschaftsjahre 2026 aus Abschlussprüfung möglich sein. Als Alternative kann DATEV Kanzlei-Rechnungswesen eingesetzt werden.

Die Veranstaltung informiert über die Möglichkeiten Datenbestände aus Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen umzuziehen. Ab September stehen zur schnelleren Übernahme Tools zur Verfügung. Die Roadmap sowie welche Schulungsmaßnahmen von DATEV angeboten werden sind Thema der Veranstaltung.