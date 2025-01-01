DATEV Info online: Übermittlung von EHUG/E-Bilanz aus Abschlussprüfung fallen weg-Was kann ich tun?
Inhalte
Beschreibung
Der Fremddatenimport von Abschlussprüfung classic/comfort wird sowohl für die Erstellung als auch für die Prüfung von Jahresabschlüssen eingesetzt.
Die Funktionalität bleibt erhalten. Allerdings werden die Schnittstellen aus Abschlussprüfung zu E-Bilanz sowie für DiFin letztmalig für die Wirtschaftsjahre 2025 für die Übermittlung zur Verfügung gestellt. Für den Bundesanzeiger wird die Übermittlung letztmalig für die Wirtschaftsjahre 2026 aus Abschlussprüfung möglich sein. Als Alternative kann DATEV Kanzlei-Rechnungswesen eingesetzt werden.
Die Veranstaltung informiert über die Möglichkeiten Datenbestände aus Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen umzuziehen. Ab September stehen zur schnelleren Übernahme Tools zur Verfügung. Die Roadmap sowie welche Schulungsmaßnahmen von DATEV angeboten werden sind Thema der Veranstaltung.
Themen
Datenbestände aus Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen umzuziehen
Schulungsmaßnahmen von DATEV
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, die den Fremddatenimport in Abschlussprüfung classic/comfort nutzen.
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.