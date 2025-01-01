DATEV hat sich im betrieblichen Rechnungswesen entschieden, die Werte für Jahresabschlüsse auf Basis von Kontenzwecken aufzubereiten.

Die Wertaufbereitung von Fremddaten in Abschlussprüfung comfort / classic wird ausschließlich auf der Basis von Zuordnungstabellen durchgeführt. Wartung und Bereitstellung von gesetzlich aktuellen Standardzuordnungstabellen ab dem Geschäftsjahr 2026 werden von DATEV eingestellt. Dadurch fehlt ab diesem Zeitpunkt die Grundlage zur gesetzlich aktuellen Wertaufbereitung der importierten Fremddaten.

Infolgedessen wird der Fremddaten-Import nach dem Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Einschränkungen möglich sein:

Die Übermittlung von E-Bilanzen ist ab dem Geschäftsjahr 2026 (Wirtschaftsjahresbeginn 01.01.2026) auf Basis von Zuordnungstabellen nicht mehr möglich.

DATEV stellt ab dem Wirtschaftsjahr 2026 keine gesetzlich aktuellen Standardzuordnungstabellen bereit. Die manuelle Pflege gesetzlicher Änderungen der bestehenden Zuordnungstabellen ist möglich.

Die Nutzung der Programmverbindung zu den Steuerprogrammen Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und zum Zusatzmodul Latente Steuern ist letztmalig für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2023 möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: go.datev.de/leistungsaenderung-steuerschnittstellen.

Für Neumandate empfehlen wir Ihnen ab sofort den Datenimport in Kanzlei-Rechnungswesen. Anleitungen zum Import von Neumandaten finden Sie im Umstellungsfahrplan unter Punkt 2.

Wie Sie den Datenimport bei bestehenden Mandaten auf Kanzlei-Rechnungswesen umstellen, erfahren Sie im Umstellungsfahrplan unter Punkt 3.