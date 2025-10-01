Der Prüfungsbericht nach IDW PS 450 n.F. - Anpassungen an Kontenzwecke
- Aufbau der Standard-Berichtsvorlage nach IDW PS 450 n.F.
- Bearbeitung des Bestätigungsvermerk
- Implementierung der ISA [DE] bzw. IDW PS KM
- Umstellung der Kanzlei-Dokumentvorlage(n) auf Kontenzweck
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Lernvideo geben wir Ihnen grundsätzliche Informationen zum Prüfungsbericht IDW PS 450 n.F. Dabei gehen wir insbesondere auf die Änderungen durch die ISA [DE] bzw. IDW PS KMU sowie die Anpassung von (Kanzlei-) Dokumentvorlagen an Kontenzwecke ein.
Details
Teilnehmerkreis
-
Anwender von DATEV Abschlussprüfung
-
Wirtschaftsprüfer
Fachliche Voraussetzungen
Für Einsteiger wie auch erfahrene Anwender DATEV Abschlussprüfung
Referentin
Karenina Lebherz
Mitarbeiterin der DATEV eG
