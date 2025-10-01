Art.-Nr. 78804 | Lernvideo (Vortrag)

Der Prüfungsbericht nach IDW PS 450 n.F. - Anpassungen an Kontenzwecke

Der Prüfungsbericht nach IDW PS 450 n.F. – Neuerungen und Anpassungen
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 0,5 Std.
Stand 10/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Im Lernvideo geben wir Ihnen grundsätzliche Informationen zum Prüfungsbericht IDW PS 450 n.F. Dabei gehen wir insbesondere auf die Änderungen durch die ISA [DE] bzw. IDW PS KMU sowie die Anpassung von (Kanzlei-) Dokumentvorlagen an Kontenzwecke ein.

Themen

  • Aufbau des neuen Prüfungsberichts nach PS 450 n.F

  • Bearbeitung des Bestätigungsvermerks

  • Implementierung der ISA [DE] bzw. IDW PS KMU

  • Umstellung der Kanzlei-Dokumentvorlage(n) auf Kontenzwecke

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Abschlussprüfung

  • Wirtschaftsprüfer

Fachliche Voraussetzungen

Für Einsteiger wie auch erfahrene Anwender DATEV Abschlussprüfung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Karenina Lebherz

Karenina Lebherz

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

