LEXinform ist eine kostenlose Basiskomponente und Voraussetzung für die Recherche in Ihrem abonnierten Wissensprodukt, wie z. B.:LEXinform comfortLEXinform classicElektronisches Wissen PersonalmanagementDATEV Verlagsmedien comfortAlle Aufrufe von LEXinform aus dem DATEV Arbeitsplatz und den DATEV Programmen werden mit Installation der Programme 19.0 umgeleitet nach LEXinform online.

Die Leistungsbeschreibung LEXinform online wird entsprechend angepasst.Die bisherige Leistungsbeschreibung DATEV LEXinform inklusive Elektronisches Wissen (Dok.-Nr. 0904002) wird in die Leistungsbeschreibung DATEV LEXinform online überführt und entfällt daher zum 07.08.2025.

Da das DATEV-Programmportfolio sich Schritt für Schritt in die Cloud verlagert, erfordert dies eine zusätzliche Änderung der Leistungsbeschreibung LEXinform online. Um Transparenz zu schaffen, wird DATEV LEXinform online in die Leistungsbeschreibung DATEV-Cloud-Lösungen Wissen integriert.

Eine Änderung Ihrer Arbeitsweise, der Preise oder eine Verminderung des Leistungsumfangs ist damit nicht verbunden. Diese Änderung erfolgt ebenfalls zum 07.08.2025.

Hinweis: Die kostenlose Basiskomponente DATEV LEXinform online ist eine DATEV-Cloud-Anwendung. DATEV-Cloud-Anwendungen werden mit der Benutzerlizenz lizenziert. Die Lizenz-Umstellung aller Anwendungen auf die Benutzerlizenz wird aktuell pilotiert. Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn für Sie die Lizenz-Umstellung ansteht. Bis dahin nutzen Sie DATEV LEXinform online und Ihre abonnierten Wissensprodukte weiter im aktuellen Lizenz-Modell. Weitere Informationen zur Lizenz-Umstellung finden Sie unter go.datev.de/benutzerlizenz .