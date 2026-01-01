Leistungsänderungen zur Auslieferung der Programme 19.0
LEXinform ist eine kostenlose Basiskomponente und Voraussetzung für die Recherche in Ihrem abonnierten Wissensprodukt, wie z. B.:LEXinform comfortLEXinform classicElektronisches Wissen PersonalmanagementDATEV Verlagsmedien comfortAlle Aufrufe von LEXinform aus dem DATEV Arbeitsplatz und den DATEV Programmen werden mit Installation der Programme 19.0 umgeleitet nach LEXinform online.
Die Leistungsbeschreibung LEXinform online wird entsprechend angepasst.Die bisherige Leistungsbeschreibung DATEV LEXinform inklusive Elektronisches Wissen (Dok.-Nr. 0904002) wird in die Leistungsbeschreibung DATEV LEXinform online überführt und entfällt daher zum 07.08.2025.
Da das DATEV-Programmportfolio sich Schritt für Schritt in die Cloud verlagert, erfordert dies eine zusätzliche Änderung der Leistungsbeschreibung LEXinform online. Um Transparenz zu schaffen, wird DATEV LEXinform online in die Leistungsbeschreibung DATEV-Cloud-Lösungen Wissen integriert.
Eine Änderung Ihrer Arbeitsweise, der Preise oder eine Verminderung des Leistungsumfangs ist damit nicht verbunden. Diese Änderung erfolgt ebenfalls zum 07.08.2025.
Hinweis: Die kostenlose Basiskomponente DATEV LEXinform online ist eine DATEV-Cloud-Anwendung. DATEV-Cloud-Anwendungen werden mit der Benutzerlizenz lizenziert. Die Lizenz-Umstellung aller Anwendungen auf die Benutzerlizenz wird aktuell pilotiert. Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn für Sie die Lizenz-Umstellung ansteht. Bis dahin nutzen Sie DATEV LEXinform online und Ihre abonnierten Wissensprodukte weiter im aktuellen Lizenz-Modell. Weitere Informationen zur Lizenz-Umstellung finden Sie unter go.datev.de/benutzerlizenz .
Was bedeutet das für Sie?
- LEXinform kann wie gewohnt aus dem DATEV Arbeitsplatz oder anderen DATEV-Programmen aufgerufen werden.
- Vertraute Funktionalitäten wie Sucheingabe, Trefferliste oder Dokumentenanzeige bleiben selbstverständlich in LEXinform online erhalten.
- Bislang wenig genutzte LEXinform on-premises Funktionalitäten wie z. B. Favoritenverwaltung, Suchverlauf oder die Suche im Dokument sind online über die Standard-Browserfunktionalitäten vorhanden.
- Die Leistungsänderungen LEXinform haben keine Einschränkungen auf die Nutzung Ihres abonnierten Wissensproduktes (wie z. B. LEXinform classic/comfort, Elektronisches Wissen Personalmanagement, DATEV Verlagsmedien comfort).
Gründe für die Umstellung auf LEXinform online
LEXinform on-premises wird aktuell auf Windows-Internet Information Servern (Windows-IIS) betrieben, deren Nutzung nur noch bis 31.12.2025 möglich ist.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns gerne eine Mail an wissensvermittlung@service.datev.de oder einen Servicekontakt.