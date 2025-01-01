Die Produkte DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93600) und DATEV Mittelstand Faktura ITU (Artikel-Nr. 93500) werden zum 31.12.2026 gekündigt. Die Weiterentwicklung, Pflege und der Service werden eingestellt. Das Paket DATEV Mittelstand Faktura beinhaltet auch das Programm DATEV Unternehmen online, das kostenlos mitgenutzt werden kann. Mit der Kündigung von DATEV Mittelstand Faktura wird der Vertrag zu DATEV Unternehmen online ebenfalls zum 31.12.2026 beendet. Wenn Sie DATEV Unternehmen online weiterhin nutzen möchten, finden Sie hier weitere Informationen unter go.datev.de/umstellung-mittelstand-faktura

Bitte beachten Sie: Die Produkte von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösungen sind von der Kündigung nicht betroffen!

Hinweis für DATEV-SmartIT-Anwender: DATEV-SmartIT ist von der Kündigung nicht betroffen. Bitte prüfen Sie daher, ob Sie DATEV-SmartIT weiterhin benötigen. Wenn Sie ausschließlich DATEV Mittelstand Faktura im Einsatz haben, wird DATEV-SmartIT vermutlich nicht mehr benötigt. Wenn Sie weitere Anwendungen im Einsatz haben, wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder Microsoft Office/M365, können Sie diese Anwendungen wie gewohnt weiterhin über Ihre DATEV-SmartIT nutzen.