Einstellung zum 31.12.2026
Die Produkte DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93600) und DATEV Mittelstand Faktura ITU (Artikel-Nr. 93500) werden zum 31.12.2026 gekündigt. Die Weiterentwicklung, Pflege und der Service werden eingestellt. Das Paket DATEV Mittelstand Faktura beinhaltet auch das Programm DATEV Unternehmen online, das kostenlos mitgenutzt werden kann. Mit der Kündigung von DATEV Mittelstand Faktura wird der Vertrag zu DATEV Unternehmen online ebenfalls zum 31.12.2026 beendet. Wenn Sie DATEV Unternehmen online weiterhin nutzen möchten, finden Sie hier weitere Informationen unter go.datev.de/umstellung-mittelstand-faktura
Bitte beachten Sie: Die Produkte von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösungen sind von der Kündigung nicht betroffen!
Hinweis für DATEV-SmartIT-Anwender: DATEV-SmartIT ist von der Kündigung nicht betroffen. Bitte prüfen Sie daher, ob Sie DATEV-SmartIT weiterhin benötigen. Wenn Sie ausschließlich DATEV Mittelstand Faktura im Einsatz haben, wird DATEV-SmartIT vermutlich nicht mehr benötigt. Wenn Sie weitere Anwendungen im Einsatz haben, wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder Microsoft Office/M365, können Sie diese Anwendungen wie gewohnt weiterhin über Ihre DATEV-SmartIT nutzen.
Gründe für die Einstellung
Die Zukunft der Softwarenutzung liegt in der Cloud, alle relevanten Technologie-Unternehmen in der IT-Branche forcieren den Wandel hin zu Cloud-Technologien.
DATEV hat sich deshalb entschieden, das DATEV-Portfolio Schritt für Schritt in die Cloud, als wesentlichen Erfolgsfaktor der Digitalisierungsstrategie für den Berufstand zu bringen. Die Umstellung ermöglicht Ihnen, zukunftsfähige und an den aktuellen Marktanforderungen orientierte Lösungen zu nutzen.
Alternativen
Anwender von DATEV Mittelstand Faktura können auf eine Cloud-Lösung von DATEV umsteigen. Eine weitere Option besteht darin, eine geeignete Software über unsere Partner auf dem DATEV Marktplatz zu finden.
DATEV Auftragswesen next (Cloud-Lösung)
- DATEV Auftragswesen next ist die Online-Anwendung für Unternehmen zur Unterstützung einfacher kaufmännischer Prozesse im Bereich Verkauf. Mit DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.
- Sie möchten DATEV Auftragswesen next nutzen? Alle Informationen zum Programm und zum Umstieg finden Sie unter: go.datev.de/umstellung-mittelstand-faktura
Softwarelösungen DATEV Marktplatz
Entsprechende Lösungen finden Sie unter go.datev.de/marktplatz
Unsere Empfehlung: Bitte vergleichen Sie in beiden Fällen bereits vorab Ihre Anforderungen mit dem Funktionsumfang der jeweiligen Lösung.
Bitte beachten Sie
Exportmöglichkeiten der Daten aus dem Programm
Damit Sie weiterhin auf ihre Stamm- und Bewegungsdaten, sowie die gespeicherten Belege verfügen, können diese im CSV- bzw. im XML-Format exportiert werden.
Hierbei stehen Ihnen folgende Exportmöglichkeiten zur Auswahl:
Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next
- Kunden- und Artikel-Stammdaten: Die in DATEV Auftragswesen next verarbeitbaren Daten können im entsprechenden Format exportiert und anschließend in DATEV Auftragswesen next importiert werden. Informationen finden Sie dazu unter: go.datev.de/umstellung-mittelstand-faktura
- Export weiterer Daten: Die Exportmöglichkeiten finden Sie nachfolgend unter "Alle Exportmöglichkeitenaus DATEV Mittelstand Faktura".
Kein Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next:
Für die Sicherung Ihrer Daten können Sie die Exportmöglichkeiten wie nachfolgend beschrieben nutzen.
Alle Exportmöglichkeiten aus DATEV Mittelstand Faktura:
- Stammdaten: Kunden- und Artikel-Stammdaten
- Mehrere Preislisten
- Bewegungsdaten: Übersichten (Belegübersicht, Rechnungsausgangsjournal, Vorgangsübersicht) + Beleginhalte (Belege mit den jeweiligen Dateninhalten z.B. Artikel, Menge, Preise, Steuersätze, Konditionen in maschinenlesbarem Format)
- In der Dokumentenablage archivierte Belege/Dokumente
Die Anleitungen zum Export der jeweiligen Daten finden Sie gesammelt im DATEV Hilfe-Center.
Haben Sie Fragen?
Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage per E-Mail an
mittelstand-faktura@service.datev.de.