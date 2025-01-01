Wir stellen Weiterentwicklung, Pflege und den Service für DATEV Mittelstand Faktura zum 31.12.2026 ein. Mit der Cloud-Anwendung DATEV Auftragswesen next bieten wir Ihnen eine Alternative zur Rechnungsschreibung. Hier finden Sie Informationen zur Cloud-Anwendung und erfahren, ab wann und wie Sie umstellen können.
Auswirkungen der Produktkündigung auf weitere Verträge
Wenn Sie das Zusatzmodul Verkauf in Verbindung mit DATEV Mittelstand Faktura (ITU) einsetzen, dann endet der Vertrag für das Zusatzmodul ebenfalls zum 31.12.2026.
Im Programmpaket DATEV Mittelstand Faktura ist auch das Programm DATEV Unternehmen online kostenlos enthalten. Bitte beachten Sie:
- Wenn Sie auf DATEV Auftragswesen next umsteigen, benötigen Sie DATEV Unternehmen online weiterhin. Mit dem Umstieg wird Ihr Vertrag für DATEV Unternehmen online daher fortgeführt (Berechnung gemäß Preisliste).
- Wenn Sie nicht auf DATEV Auftragswesen next umsteigen, aber DATEV Unternehmen online weiterhin nutzen möchten (kostenpflichtig), schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an mittelstand-faktura@service.datev.de. Andernfalls endet Ihr Vertrag für DATEV Unternehmen online ebenfalls zum 31.12.2026.
- Wenn Sie DATEV Unternehmen online nicht mehr benötigen und Ihren Vertrag auslaufen lassen, denken Sie bitte an Ihre gespeicherten Daten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Dokument 1023234 in Kapitel 2.3.
Warum eine Umstellung auf DATEV Auftragswesen next?
DATEV Auftragswesen next ist die Cloud-Anwendung für Unternehmen zur Unterstützung einfacher kaufmännischer Prozesse im Bereich Verkauf.
Die Vorteile:
- Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen bei der Erstellung von Verkaufsbelegen.
- Die Bedienbarkeit auf mobilen Endgeräten ermöglicht ortsunabhängiges und flexibles Arbeiten.
- Mit DATEV Auftragswesen next können E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) einfach und schnell erstellt und versendet werden.
- Durch die Integration in DATEV Unternehmen online profitieren Sie in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei.
Weitere Informationen zu DATEV Auftragswesen next finden Sie im folgenden Video zum Programmüberblick sowie im Umstellungsfahrplan unter "1. Informieren".
Was kostet die Nutzung von DATEV Auftragswesen next?
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Auftragswesen next ist ein Vertrag für DATEV Unternehmen online sowie für DATEV Belege online (jeweils kostenpflichtig). In Summe berechnen wir ab Januar 2026 dafür 22,39 Euro pro Monat.
Mehr erfahren
Hinweis: Die Preisliste wird zum 01.01.2026 aktualisiert. Im Folgenden werden die ab dann gültigen Preise genannt.
Preise für DATEV Mittelstand Faktura ab Januar 2026 (Nutzung an einem Arbeitsplatz)
- Freischaltcode-Version: 18,75 EUR pro Monat (als Jahresgebühr von 225,- EUR im Januar abgerechnet)
- ITU-Version (inkl. PC-Grundpaket): 23,15 EUR pro Monat
- ITU-Version und Zusatzmodul „Verkauf“ (inkl. PC-Grundpaket): 36,42 EUR pro Monat
Informationen zu Preisen für mehrere Lizenzen finden Sie in der Preisliste.
Start der Berechnung bei Umstieg im Laufe des Jahres 2026:
- Umstieg von DATEV Mittelstand Faktura in der Freischaltcode-Version:
Da die Gebühr für das Kalenderjahr bereits im Januar 2026 erhoben wird, fällt die monatliche Gebühr für DATEV Auftragswesen next erst ab Januar 2027 an.
- Umstieg von DATEV Mittelstand Faktura in der ITU-Version:
Die Berechnung von DATEV Auftragswesen next startet ab dem Folgemonat nach dem Produktumstieg.
Umstellungsfahrplan
Der Umstellungsfahrplan unterstützt Sie in den 4 Phasen Ihrer Umstellung.
1. Informieren
Programmüberblick verschaffen
Informieren Sie sich zum Programmumfang und zu geplanten Funktionen:
- Video zum Programmüberblick (siehe oben)
- Produktvergleich zwischen DATEV Mittelstand Faktura & DATEV Auftragswesen next
- Ausblick auf geplante weitere Funktionen
- Leistungsbeschreibung
In der Kanzlei: Mandanten im Leistungsverbund informieren
Sprechen Sie mit Ihren Mandanten, die DATEV Mittelstand Faktura über Ihre Kanzlei beziehen. Informieren Sie diese Mandanten über die Kündigung und zur DATEV-Cloud-Lösung als Alternative. Dadurch ergeben sich Vorteile in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Nutzen Sie hierfür gerne unser Musteranschreiben.
2. Vorbereiten
Umstellungszeitpunkt planen
Der Umstieg ist ab Januar 2026 möglich, da erst mit Installation der Jahreswechsel-Version 2026 von DATEV Mittelstand Faktura die Daten (Kunden- und Artikelstammdaten) im passenden Format exportiert und anschießend in DATEV Auftragswesen next importiert werden können.
Detaillierte Informationen zum Export und Import erhalten Sie an dieser Stelle ab Januar 2026.
Nutzen Sie zur Planung des Umstellungszeitpunkts auch gerne unseren Hilfe-Bot.
Ausblick: Voraussichtlich ab April 2026 steht Ihnen in DATEV Auftragswesen next ein Import-Assistent zur Verfügung. Dieser unterstützt Sie beim Import der Kunden- und Artikel-Stammdaten in DATEV Auftragswesen next. Bitte beachten Sie, dass auch hier ggf. manuelle Nacharbeiten erforderlich sein werden.
In der Kanzlei: Bestellung und Rechtevergabe
Übernehmen Sie in der Kanzlei diese organisatorischen Aufgaben:
- Bestellen Sie DATEV Auftragswesen next über den DATEV-Shop.
- Richten Sie das Zugangsmedium (DATEV mIDentity oder DATEV SmartLogin) und die nötigen Rechte für DATEV Auftragswesen next ein.
- Legen Sie einen Bestand in DATEV Belege online an.
Eine detaillierte Anleitung finden Sie im DATEV Hilfe-Center (Dok.-Nr 1020228).
3. Umstellen
Datenexport aus DATEV Mittelstand Faktura
Aus DATEV Mittelstand Faktura können folgende Daten in DATEV Auftragswesen next übernommen werden:
- Kunden-/Geschäftspartner-Stammdaten und
- Artikel-Stammdaten.
Detaillierte Informationen erhalten Sie an dieser Stelle ab Januar 2026.
Weitere Stamm- und Bewegungsdaten sowie die gespeicherten Belege können im CSV- bzw. im XML-Format exportiert werden, um weiterhin darauf zugreifen zu können. Prüfen Sie, welche dieser Daten Sie exportieren möchten:
- Kunden- und Artikel-Stammdaten, die über den oben genannten Export hinausgehen (zum Beispiel Zahlungsbedingungen, weitere Bankverbindungen),
- Preislisten,
- Übersichten (zum Beispiel Belegübersichten, Rechnungsausgangsjournal, Vorgangsübersicht),
- Belege (Detailinhalte wie zum Beispiel Artikel, Mengen, Preise, Steuersätze, Konditionen) sowie
- in der Dokumentenablage archivierte Belege/Dokumente.
Die Anleitungen zum Export der jeweiligen Daten finden Sie im DATEV Hilfe-Center (Dok.-Nr. 1038526).
Datenimport in DATEV Auftragswesen next
Detaillierte Informationen zum Import erhalten Sie an dieser Stelle ab Januar 2026.
4. Nacharbeiten
Beleglayout einrichten
Wie Sie das Beleglayout in DATEV Auftragswesen next einrichten, lesen Sie im Hilfe-Dokument Beleglayout definieren (Dok.-Nr. 1020249).
Importierte Daten nachbearbeiten
Prüfen Sie die importierten Daten auf Korrektheit und Vollständigkeit und ergänzen Sie diese bei Bedarf:
- Funktion "E-Rechnung" aktivieren (Dok.-Nr. 1019619)
- Zahlungsbedingungen in Stammdaten online hinterlegen (Dok.-Nr. 1036100)
- fortlaufende Belegnummern anpassen (Dok.-Nr. 1048278)
- verwendete Sachkonten in den Geschäftsvorfällen befüllen (Dok.-Nr. 1022563)
- individuelle E-Mail-Vorlage für den manuellen Mailversand einrichten (Dok.-Nr. 1019836)
- SEPA-Mandatsreferenz als Textbausteine anlegen (Dok.-Nr. 1048279)
- Weitere IBANs bei Kunden in DATEV Stammdaten online hinterlegen (Dok.-Nr. 1037424), siehe Kapitel 2.2.