Umstellungszeitpunkt planen

Der Umstieg ist ab Januar 2026 möglich, da erst mit Installation der Jahreswechsel-Version 2026 von DATEV Mittelstand Faktura die Daten (Kunden- und Artikelstammdaten) im passenden Format exportiert und anschießend in DATEV Auftragswesen next importiert werden können.

Detaillierte Informationen zum Export und Import erhalten Sie an dieser Stelle ab Januar 2026.

Nutzen Sie zur Planung des Umstellungszeitpunkts auch gerne unseren Hilfe-Bot.

Ausblick: Voraussichtlich ab April 2026 steht Ihnen in DATEV Auftragswesen next ein Import-Assistent zur Verfügung. Dieser unterstützt Sie beim Import der Kunden- und Artikel-Stammdaten in DATEV Auftragswesen next. Bitte beachten Sie, dass auch hier ggf. manuelle Nacharbeiten erforderlich sein werden.

In der Kanzlei: Bestellung und Rechtevergabe

Übernehmen Sie in der Kanzlei diese organisatorischen Aufgaben:

Bestellen Sie DATEV Auftragswesen next über den DATEV-Shop. Richten Sie das Zugangsmedium (DATEV mIDentity oder DATEV SmartLogin) und die nötigen Rechte für DATEV Auftragswesen next ein. Legen Sie einen Bestand in DATEV Belege online an.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie im DATEV Hilfe-Center (Dok.-Nr 1020228).