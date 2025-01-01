Ihre Stamm- und Bewegungsdaten sowie die gespeicherten Belege können Sie im CSV- bzw. im XML-Format exportieren. Abhängig davon, ob Sie auf DATEV Auftragswesen next umsteigen oder nicht, stehen Ihnen folgende Exportmöglichkeiten zur Auswahl:

A) Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next

Kunden- und Artikelstammdaten:

Die in DATEV Auftragswesen next verarbeitbaren Daten können im entsprechenden Format exportiert und anschließend in DATEV Auftragswesen next importiert werden.

Informationen dazu finden Sie auf unserer Umstellungsseite.

Die in DATEV Auftragswesen next verarbeitbaren Daten können im entsprechenden Format exportiert und anschließend in DATEV Auftragswesen next importiert werden. Informationen dazu finden Sie auf unserer Umstellungsseite. Export weiterer Daten:

Die Exportmöglichkeiten finden Sie nachfolgende unter B) aufgelistet.

B) Kein Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next:

Für die Sicherung Ihrer Daten können Sie die Exportmöglichkeiten die folgenden Exportmöglichkeiten in DATEV Mittelstand Faktura nutzen:

Stammdaten: Kunden- und Artikel-Stammdaten

Mehrere Preislisten

Bewegungsdaten: Übersichten (Belegübersicht, Rechnungsausgangsjournal, Vorgangsübersicht) + Beleginhalte (Belege mit den jeweiligen Dateninhalten z.B. Artikel, Menge, Preise, Steuersätze, Konditionen in maschinenlesbarem Format)

In der Dokumentenablage archivierte Belege/Dokumente

Die Anleitungen zum Export der jeweiligen Daten finden Sie gesammelt im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1038526.