Allgemeine Fragen
Gibt es von DATEV eine alternative Lösung, die ich nutzen kann?
Ja. Die von DATEV angebotene Lösung ist „DATEV Auftragswesen next“ (Cloud-Lösung). Weitere Informationen finden Sie hier:
Wie kann ich meine Daten sichern?
Ihre Stamm- und Bewegungsdaten sowie die gespeicherten Belege können Sie im CSV- bzw. im XML-Format exportieren. Abhängig davon, ob Sie auf DATEV Auftragswesen next umsteigen oder nicht, stehen Ihnen folgende Exportmöglichkeiten zur Auswahl:
A) Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next
- Kunden- und Artikelstammdaten:
Die in DATEV Auftragswesen next verarbeitbaren Daten können im entsprechenden Format exportiert und anschließend in DATEV Auftragswesen next importiert werden.
Informationen dazu finden Sie auf unserer Umstellungsseite.
- Export weiterer Daten:
Die Exportmöglichkeiten finden Sie nachfolgende unter B) aufgelistet.
B) Kein Umstieg auf die Alternativlösung DATEV Auftragswesen next:
Für die Sicherung Ihrer Daten können Sie die Exportmöglichkeiten die folgenden Exportmöglichkeiten in DATEV Mittelstand Faktura nutzen:
- Stammdaten: Kunden- und Artikel-Stammdaten
- Mehrere Preislisten
- Bewegungsdaten: Übersichten (Belegübersicht, Rechnungsausgangsjournal, Vorgangsübersicht) + Beleginhalte (Belege mit den jeweiligen Dateninhalten z.B. Artikel, Menge, Preise, Steuersätze, Konditionen in maschinenlesbarem Format)
- In der Dokumentenablage archivierte Belege/Dokumente
Die Anleitungen zum Export der jeweiligen Daten finden Sie gesammelt im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1038526.
Was passiert mit meinen Daten in DATEV Unternehmen online bzw. kann ich weiterhin auf den Bestand zugreifen?
Weitere Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Dokument 1023234 in Kapitel 2.3:
Was muss ich tun, wenn ich vor dem 31.12.2026 kündigen möchte?
Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022633:
Fragen zu DATEV Mittelstand Faktura
Was wird genau abgekündigt?
Die Kündigung von DATEV Mittelstand Faktura hat Auswirkungen auf folgende Verträge:
- DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93600, Freischaltcode-Version)
- DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93500, ITU-Version)
- DATEV Unternehmen online (kostenlos im Paket DATEV Mittelstand Faktura enthalten)
- Zusatzmodul "Verkauf" – nur in Verbindung mit DATEV Mittelstand Faktura (ITU)
Wie kann ich DATEV Unternehmen online weiterhin nutzen (ohne auf DATEV Auftragswesen next umzustellen)?
Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail und teilen uns mit, dass Sie DATEV Unternehmen online weiterhin (kostenpflichtig) nutzen möchten. Bitte denken Sie daran, Ihre Beraternummer mit anzugeben.
E-Mail-Adresse: mittelstand-faktura@service.datev.de
Kann ich DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösungen weiterhin nutzen?
Ja. Folgende Produkte sind nicht von der Kündigung betroffen und können weiterhin genutzt werden:
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (Freischaltcode)
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)
- DATEV Mittelstand Ergänzungspaket
Fragen zu DATEV Auftragswesen next
Welche Funktionen beinhaltet DATEV Auftragswesen next?
Den Produktvergleich zwischen DATEV Mittelstand Faktura und DATEV Auftragswesen next finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1029065:
Wie stelle ich von DATEV Mittelstand Faktura auf DATEV Auftragswesen next um?
Kanzlei und Unternehmen müssen sich absprechen und so vorgehen:
- Kanzlei: DATEV Auftragswesen next im DATEV-Shop bestellen
- Kanzlei: Zugangsmedien einrichten inkl. Rechtevergabe
- Kanzlei: Bestand anlegen
- Unternehmen: Datenübernahme von DATEV Mittelstand Faktura nach DATEV Auftragswesen next
Wichtig: Es können nicht alle Daten übernommen werden. Mehr dazu lesen Sie im Umstellungsfahrplan unter "3. Umstellen" .
- Unternehmen: Beleglayout in DATEV Auftragswesen next einrichten
Brauche ich ein neues Zugangsmedium, wenn ich auf DATEV Auftragswesen next umsteigen möchte (DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard)?
Das hängt davon ab, ob Sie bereits ein DATEV-Zugangsmedium besitzen.
- Wenn Sie bereits eine DATEV SmartCard im Einsatz haben oder DATEV SmartLogin nutzen, benötigen Sie kein neues Zugangsmedium.
- Wenn Sie noch keine DATEV-Zugangsmedium nutzen oder weitere bestellen möchten, ist das über den DATEV-Shop möglich.
Wichtig: In beiden Fällen ist es erforderlich, dass die Kanzlei die entsprechenden Rechte administriert.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
Ab wann kann ich auf DATEV Auftragswesen next umsteigen?
Sie können frühestens ab Januar 2026 umstellen. Erst mit der Jahresversion 2026 von DATEV Mittelstand Faktura steht Ihnen die neue Exportfunktion für die Kunden- und Artikelstammdaten zur Verfügung.
Ab April 2026 wird es einen Import-Assistenten in DATEV Auftragswesen next geben, der Sie beim Import der Daten unterstützt.
Fragen zu Partnerlösungen
Gibt es eine Empfehlung oder einen Vergleich der Softwarelösungen auf dem DATEV-Marktplatz?
Nein. Seitens DATEV gibt es keine Empfehlung und auch keinen Vergleich der Partnerlösungen. Bitte wenden Sie sich zur Beratung direkt an die Softwarepartner.
Entsprechende Lösungen zur Rechnungsschreibung finden Sie in dieser Trefferliste im DATEV-Marktplatz.
Kann ich die Softwarelösungen auf dem DATEV-Marktplatz über die DATEV bestellen?
Nein, eine direkte Bestellung über DATEV ist nicht möglich. Wenn Sie eine Beratung wünschen oder ein Produkt bestellen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Softwarepartner.
Entsprechende Lösungen zur Rechnungsschreibung finden Sie in der Trefferliste im DATEV-Marktplatz.